Биржевые цены на апельсиновый сок в мире обновили минимум - 24.11.2025
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире обновили минимум
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире обновили минимум
2025-11-24T17:11+0300
2025-11-24T17:11+0300
экономика
рынок
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире снижаются в понедельник почти на 2%, показатель впервые с конца марта 2022 года опустился ниже 1,4 доллара за фунт, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.53 мск цена ноябрьского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока падает на 1,86% относительно предыдущего закрытия - до 1,393 доллара за фунт. Показатель находится ниже отметки в 1,4 доллара впервые с 30 марта 2022 года. С начала месяца цена апельсинового сока упала уже на 20%, с начала года – более чем втрое.
рынок
Экономика, Рынок
17:11 24.11.2025
 
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире снижаются в понедельник почти на 2%, показатель впервые с конца марта 2022 года опустился ниже 1,4 доллара за фунт, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.53 мск цена ноябрьского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока падает на 1,86% относительно предыдущего закрытия - до 1,393 доллара за фунт. Показатель находится ниже отметки в 1,4 доллара впервые с 30 марта 2022 года.
С начала месяца цена апельсинового сока упала уже на 20%, с начала года – более чем втрое.
Экономика, Рынок
 
 
