https://1prime.ru/20251124/sok-864882640.html

Биржевые цены на апельсиновый сок в мире обновили минимум

Биржевые цены на апельсиновый сок в мире обновили минимум - 24.11.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на апельсиновый сок в мире обновили минимум

Биржевые цены на апельсиновый сок в мире снижаются в понедельник почти на 2%, показатель впервые с конца марта 2022 года опустился ниже 1,4 доллара за фунт,... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T17:11+0300

2025-11-24T17:11+0300

2025-11-24T17:11+0300

экономика

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/84022/68/840226809_0:13:3108:1761_1920x0_80_0_0_d43372c29507f1dbce241988ac6ec575.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире снижаются в понедельник почти на 2%, показатель впервые с конца марта 2022 года опустился ниже 1,4 доллара за фунт, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.53 мск цена ноябрьского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока падает на 1,86% относительно предыдущего закрытия - до 1,393 доллара за фунт. Показатель находится ниже отметки в 1,4 доллара впервые с 30 марта 2022 года. С начала месяца цена апельсинового сока упала уже на 20%, с начала года – более чем втрое.

https://1prime.ru/20251111/kofe-864424473.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок