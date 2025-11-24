https://1prime.ru/20251124/sok-864882640.html
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире обновили минимум
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире снижаются в понедельник почти на 2%, показатель впервые с конца марта 2022 года опустился ниже 1,4 доллара за фунт, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.53 мск цена ноябрьского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока падает на 1,86% относительно предыдущего закрытия - до 1,393 доллара за фунт. Показатель находится ниже отметки в 1,4 доллара впервые с 30 марта 2022 года. С начала месяца цена апельсинового сока упала уже на 20%, с начала года – более чем втрое.
