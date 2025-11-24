https://1prime.ru/20251124/sotsfond--864859871.html
Соцфонд компенсировал проезд на реабилитацию участников СВО
Соцфонд компенсировал проезд на реабилитацию участников СВО - 24.11.2025, ПРАЙМ
Соцфонд компенсировал проезд на реабилитацию участников СВО
Социальный фонд России с начала 2025 года компенсировал расходы на проезд к центрам реабилитации и обратно для 11 тысяч участников специальной военной операции, | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T10:33+0300
2025-11-24T10:33+0300
2025-11-24T10:33+0300
экономика
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862094307_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_cda23aae52aa1eac5af7adc499396d15.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Социальный фонд России с начала 2025 года компенсировал расходы на проезд к центрам реабилитации и обратно для 11 тысяч участников специальной военной операции, на это ушло 187 миллионов рублей, следует из канала фонда на онлайн-платформе Мах. "С начала года Соцфонд компенсировал более 11 тысячам ветеранов СВО расходы на проезд к реабилитационным центрам и обратно в размере 187 миллионов рублей. Выплаты производятся практически за все виды транспорта: железнодорожный, авиационный и автомобильный и другие", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала этого года лечение в центрах реабилитации Соцфонда прошли 16,7 тысячи участников СВО. Из них медицинскую реабилитацию — более тысячи человек, санаторно-курортное лечение — 15,6 тысяч демобилизованных. "С 2026 года планируется обеспечить проезд участников СВО на лечение в реабилитационные центры СФР и обратно не только в виде компенсации затрат, но и в виде проездных документов", - уточнили в сообщении.
https://1prime.ru/20251120/sotsfond-864751711.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862094307_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_725c3d7cb63022a581bd4cbe6c79e5ea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия
Экономика, Общество , РОССИЯ
Соцфонд компенсировал проезд на реабилитацию участников СВО
Соцфонд компенсировал проезд на реабилитацию для 11 тысяч ветеранов СВО
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Социальный фонд России с начала 2025 года компенсировал расходы на проезд к центрам реабилитации и обратно для 11 тысяч участников специальной военной операции, на это ушло 187 миллионов рублей, следует из канала фонда на онлайн-платформе Мах.
"С начала года Соцфонд компенсировал более 11 тысячам ветеранов СВО расходы на проезд к реабилитационным центрам и обратно в размере 187 миллионов рублей. Выплаты производятся практически за все виды транспорта: железнодорожный, авиационный и автомобильный и другие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала этого года лечение в центрах реабилитации Соцфонда прошли 16,7 тысячи участников СВО. Из них медицинскую реабилитацию — более тысячи человек, санаторно-курортное лечение — 15,6 тысяч демобилизованных.
"С 2026 года планируется обеспечить проезд участников СВО на лечение в реабилитационные центры СФР и обратно не только в виде компенсации затрат, но и в виде проездных документов", - уточнили в сообщении.
Госдума утвердила бюджет Соцфонда России на 2026-2028 годы