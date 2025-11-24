Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Соцфонд компенсировал проезд на реабилитацию участников СВО - 24.11.2025, ПРАЙМ
Соцфонд компенсировал проезд на реабилитацию участников СВО
2025-11-24T10:33+0300
2025-11-24T10:33+0300
экономика
общество
россия
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Социальный фонд России с начала 2025 года компенсировал расходы на проезд к центрам реабилитации и обратно для 11 тысяч участников специальной военной операции, на это ушло 187 миллионов рублей, следует из канала фонда на онлайн-платформе Мах. "С начала года Соцфонд компенсировал более 11 тысячам ветеранов СВО расходы на проезд к реабилитационным центрам и обратно в размере 187 миллионов рублей. Выплаты производятся практически за все виды транспорта: железнодорожный, авиационный и автомобильный и другие", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала этого года лечение в центрах реабилитации Соцфонда прошли 16,7 тысячи участников СВО. Из них медицинскую реабилитацию — более тысячи человек, санаторно-курортное лечение — 15,6 тысяч демобилизованных. "С 2026 года планируется обеспечить проезд участников СВО на лечение в реабилитационные центры СФР и обратно не только в виде компенсации затрат, но и в виде проездных документов", - уточнили в сообщении.
10:33 24.11.2025
 
Соцфонд компенсировал проезд на реабилитацию участников СВО

Соцфонд компенсировал проезд на реабилитацию для 11 тысяч ветеранов СВО

Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Социальный фонд России с начала 2025 года компенсировал расходы на проезд к центрам реабилитации и обратно для 11 тысяч участников специальной военной операции, на это ушло 187 миллионов рублей, следует из канала фонда на онлайн-платформе Мах.
"С начала года Соцфонд компенсировал более 11 тысячам ветеранов СВО расходы на проезд к реабилитационным центрам и обратно в размере 187 миллионов рублей. Выплаты производятся практически за все виды транспорта: железнодорожный, авиационный и автомобильный и другие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала этого года лечение в центрах реабилитации Соцфонда прошли 16,7 тысячи участников СВО. Из них медицинскую реабилитацию — более тысячи человек, санаторно-курортное лечение — 15,6 тысяч демобилизованных.
"С 2026 года планируется обеспечить проезд участников СВО на лечение в реабилитационные центры СФР и обратно не только в виде компенсации затрат, но и в виде проездных документов", - уточнили в сообщении.
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума утвердила бюджет Соцфонда России на 2026-2028 годы
20 ноября, 13:44
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯ
 
 
