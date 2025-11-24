https://1prime.ru/20251124/sotsfond--864859871.html

Соцфонд компенсировал проезд на реабилитацию участников СВО

Соцфонд компенсировал проезд на реабилитацию участников СВО - 24.11.2025, ПРАЙМ

Соцфонд компенсировал проезд на реабилитацию участников СВО

Социальный фонд России с начала 2025 года компенсировал расходы на проезд к центрам реабилитации и обратно для 11 тысяч участников специальной военной операции, | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T10:33+0300

2025-11-24T10:33+0300

2025-11-24T10:33+0300

экономика

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862094307_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_cda23aae52aa1eac5af7adc499396d15.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Социальный фонд России с начала 2025 года компенсировал расходы на проезд к центрам реабилитации и обратно для 11 тысяч участников специальной военной операции, на это ушло 187 миллионов рублей, следует из канала фонда на онлайн-платформе Мах. "С начала года Соцфонд компенсировал более 11 тысячам ветеранов СВО расходы на проезд к реабилитационным центрам и обратно в размере 187 миллионов рублей. Выплаты производятся практически за все виды транспорта: железнодорожный, авиационный и автомобильный и другие", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала этого года лечение в центрах реабилитации Соцфонда прошли 16,7 тысячи участников СВО. Из них медицинскую реабилитацию — более тысячи человек, санаторно-курортное лечение — 15,6 тысяч демобилизованных. "С 2026 года планируется обеспечить проезд участников СВО на лечение в реабилитационные центры СФР и обратно не только в виде компенсации затрат, но и в виде проездных документов", - уточнили в сообщении.

https://1prime.ru/20251120/sotsfond-864751711.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия