https://1prime.ru/20251124/spbguvm--864878940.html
В СПбГУВМ рассказали о сотрудничестве с Индией в сфере ветеринарии
В СПбГУВМ рассказали о сотрудничестве с Индией в сфере ветеринарии - 24.11.2025, ПРАЙМ
В СПбГУВМ рассказали о сотрудничестве с Индией в сфере ветеринарии
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины (СПбГУВМ) активно развивает международное сотрудничество, в этом году принял делегацию из... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T16:23+0300
2025-11-24T16:23+0300
2025-11-24T16:23+0300
бизнес
мировая экономика
индия
санкт-петербург
юрий ушаков
нарендра моди
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/01/827120126_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_d5115caa0c83fb8b55284031f13d08d4.jpg
МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины (СПбГУВМ) активно развивает международное сотрудничество, в этом году принял делегацию из Индии - профессоров и аспирантов, которые прошли двухнедельную стажировку по ветеринарии и биотехнологиям, заявил РИА Новости ректор СПбГУВМ, член-корреспондент РАН Кирилл Племяшов. "Мы активно развиваем международное сотрудничество. В этом году впервые приняли делегацию из Индии - профессоров и аспирантов, которые прошли у нас двухнедельную стажировку по ветеринарии и биотехнологиям",- сказал он. "Это первый подобный опыт для России в ветеринарной сфере. Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Советом по биотехнологиям индийской провинции Уттараханд", - добавил собеседник агентства. В России сейчас, напомнил он, обучаются более 40 тысяч индийских студентов. "Мы работаем над увеличением их числа именно по ветеринарному направлению. Международный обмен опытом обогащает и нас, и наших зарубежных коллег",- добавил Племяшов. "Консул Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге посещал наш университет. Самый актуальный вопрос, который мы обсуждали, - признание российских дипломов в Индии. Если удастся решить эту задачу, мы сможем значительно увеличить число индийских студентов, что укрепит образовательные и научные связи между нашими странами",- подчеркнул Племяшов. Помощник президента России Юрий Ушаков 29 августа сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре. Индийский премьер Нарендра Моди 25 сентября подтвердил, что с нетерпением ждет российского лидера на саммите в Нью-Дели.
https://1prime.ru/20251114/zhivotnye-864459288.html
индия
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/01/827120126_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_69aaa379299d6eb5bb99404119fba04b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, индия, санкт-петербург, юрий ушаков, нарендра моди, ран
Бизнес, Мировая экономика, ИНДИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Юрий Ушаков, Нарендра Моди, РАН
В СПбГУВМ рассказали о сотрудничестве с Индией в сфере ветеринарии
Племяшов: СПбГУВМ принял делегацию из Индии, прошедшую стажировку по ветеринарии
МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины (СПбГУВМ) активно развивает международное сотрудничество, в этом году принял делегацию из Индии - профессоров и аспирантов, которые прошли двухнедельную стажировку по ветеринарии и биотехнологиям, заявил РИА Новости ректор СПбГУВМ, член-корреспондент РАН Кирилл Племяшов.
"Мы активно развиваем международное сотрудничество. В этом году впервые приняли делегацию из Индии
- профессоров и аспирантов, которые прошли у нас двухнедельную стажировку по ветеринарии и биотехнологиям",- сказал он.
"Это первый подобный опыт для России в ветеринарной сфере. Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Советом по биотехнологиям индийской провинции Уттараханд", - добавил собеседник агентства.
В России сейчас, напомнил он, обучаются более 40 тысяч индийских студентов. "Мы работаем над увеличением их числа именно по ветеринарному направлению. Международный обмен опытом обогащает и нас, и наших зарубежных коллег",- добавил Племяшов.
"Консул Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге
посещал наш университет. Самый актуальный вопрос, который мы обсуждали, - признание российских дипломов в Индии. Если удастся решить эту задачу, мы сможем значительно увеличить число индийских студентов, что укрепит образовательные и научные связи между нашими странами",- подчеркнул Племяшов.
Помощник президента России Юрий Ушаков
29 августа сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре. Индийский премьер Нарендра Моди
25 сентября подтвердил, что с нетерпением ждет российского лидера на саммите в Нью-Дели.
Россиян предупредили о крупных штрафах из-за животных в квартире