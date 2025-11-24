Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В СПбГУВМ рассказали о сотрудничестве с Индией в сфере ветеринарии - 24.11.2025
В СПбГУВМ рассказали о сотрудничестве с Индией в сфере ветеринарии
В СПбГУВМ рассказали о сотрудничестве с Индией в сфере ветеринарии - 24.11.2025, ПРАЙМ
В СПбГУВМ рассказали о сотрудничестве с Индией в сфере ветеринарии
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины (СПбГУВМ) активно развивает международное сотрудничество, в этом году принял делегацию из... | 24.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины (СПбГУВМ) активно развивает международное сотрудничество, в этом году принял делегацию из Индии - профессоров и аспирантов, которые прошли двухнедельную стажировку по ветеринарии и биотехнологиям, заявил РИА Новости ректор СПбГУВМ, член-корреспондент РАН Кирилл Племяшов. "Мы активно развиваем международное сотрудничество. В этом году впервые приняли делегацию из Индии - профессоров и аспирантов, которые прошли у нас двухнедельную стажировку по ветеринарии и биотехнологиям",- сказал он. "Это первый подобный опыт для России в ветеринарной сфере. Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Советом по биотехнологиям индийской провинции Уттараханд", - добавил собеседник агентства. В России сейчас, напомнил он, обучаются более 40 тысяч индийских студентов. "Мы работаем над увеличением их числа именно по ветеринарному направлению. Международный обмен опытом обогащает и нас, и наших зарубежных коллег",- добавил Племяшов. "Консул Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге посещал наш университет. Самый актуальный вопрос, который мы обсуждали, - признание российских дипломов в Индии. Если удастся решить эту задачу, мы сможем значительно увеличить число индийских студентов, что укрепит образовательные и научные связи между нашими странами",- подчеркнул Племяшов. Помощник президента России Юрий Ушаков 29 августа сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре. Индийский премьер Нарендра Моди 25 сентября подтвердил, что с нетерпением ждет российского лидера на саммите в Нью-Дели.
16:23 24.11.2025
 
В СПбГУВМ рассказали о сотрудничестве с Индией в сфере ветеринарии

Племяшов: СПбГУВМ принял делегацию из Индии, прошедшую стажировку по ветеринарии

МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины (СПбГУВМ) активно развивает международное сотрудничество, в этом году принял делегацию из Индии - профессоров и аспирантов, которые прошли двухнедельную стажировку по ветеринарии и биотехнологиям, заявил РИА Новости ректор СПбГУВМ, член-корреспондент РАН Кирилл Племяшов.
"Мы активно развиваем международное сотрудничество. В этом году впервые приняли делегацию из Индии - профессоров и аспирантов, которые прошли у нас двухнедельную стажировку по ветеринарии и биотехнологиям",- сказал он.
"Это первый подобный опыт для России в ветеринарной сфере. Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Советом по биотехнологиям индийской провинции Уттараханд", - добавил собеседник агентства.
В России сейчас, напомнил он, обучаются более 40 тысяч индийских студентов. "Мы работаем над увеличением их числа именно по ветеринарному направлению. Международный обмен опытом обогащает и нас, и наших зарубежных коллег",- добавил Племяшов.
"Консул Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге посещал наш университет. Самый актуальный вопрос, который мы обсуждали, - признание российских дипломов в Индии. Если удастся решить эту задачу, мы сможем значительно увеличить число индийских студентов, что укрепит образовательные и научные связи между нашими странами",- подчеркнул Племяшов.
Помощник президента России Юрий Ушаков 29 августа сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре. Индийский премьер Нарендра Моди 25 сентября подтвердил, что с нетерпением ждет российского лидера на саммите в Нью-Дели.
Заголовок открываемого материала