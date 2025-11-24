https://1prime.ru/20251124/sroki-864872782.html
СМИ раскрыли реальные сроки обязательной работы для выпускников медвузов
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Не всем выпускникам медицинских вузов потребуется выполнять трехлетнюю обязательную отработку по целевому направлению, сообщает "Коммерсантъ"."Согласно подзаконным актам Минздрава, максимальный срок — три года работы под руководством врача-наставника — установлен лишь для некоторых медицинских специальностей", — говорится в материале.В публикации подчеркивается, что выпускники специалитета, прошедшие обучение по программе "лечебное дело", а также ординаторы, специализирующиеся на таких направлениях, как "неонатология", "терапия", "онкология", "пластическая хирургия", "сердечно-сосудистая хирургия" и "торакальная хирургия", обязаны в течение трех лет работать в государственной или частной клинике, которая является частью системы ОМС.Первый заместитель главы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга на прошлой неделе отметил, что выпускники медицинских вузов, обучавшиеся по целевому договору, после завершения специалитета или ординатуры получают трудоустройство в медицинскую организацию на полную ставку с соответствующей заработной платой.Президент Владимир Путин 17 ноября подписал закон о целевом обучении студентов-медиков на бюджетной основе в ординатуре.
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Не всем выпускникам медицинских вузов потребуется выполнять трехлетнюю обязательную отработку по целевому направлению, сообщает "Коммерсантъ".
"Согласно подзаконным актам Минздрава, максимальный срок — три года работы под руководством врача-наставника — установлен лишь для некоторых медицинских специальностей", — говорится в материале.
В публикации подчеркивается, что выпускники специалитета, прошедшие обучение по программе "лечебное дело", а также ординаторы, специализирующиеся на таких направлениях, как "неонатология", "терапия", "онкология", "пластическая хирургия", "сердечно-сосудистая хирургия" и "торакальная хирургия", обязаны в течение трех лет работать в государственной или частной клинике, которая является частью системы ОМС.
Первый заместитель главы комитета Госдумы
по науке и высшему образованию Александр Мажуга на прошлой неделе отметил, что выпускники медицинских вузов, обучавшиеся по целевому договору, после завершения специалитета или ординатуры получают трудоустройство в медицинскую организацию на полную ставку с соответствующей заработной платой.
Президент Владимир Путин
17 ноября подписал закон о целевом обучении студентов-медиков на бюджетной основе в ординатуре.
