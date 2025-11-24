https://1prime.ru/20251124/ssha-864880346.html
Латник призвал ЕС отказаться от претензий к американским компаниям
Латник призвал ЕС отказаться от претензий к американским компаниям - 24.11.2025, ПРАЙМ
Латник призвал ЕС отказаться от претензий к американским компаниям
Евросоюзу стоит изменить свои цифровые правила и отказаться от претензий в отношении американских компаний, если он хочет сделки по американским пошлинам на... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T16:38+0300
2025-11-24T16:38+0300
2025-11-24T16:38+0300
бизнес
мировая экономика
сша
европа
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
microsoft
amazon
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:320:3401:2233_1920x0_80_0_0_122f6d09dec20b19b487349e4f9a7d2b.jpg
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Евросоюзу стоит изменить свои цифровые правила и отказаться от претензий в отношении американских компаний, если он хочет сделки по американским пошлинам на сталь и алюминий, заявил глава минторга США Говард Латник. "Европейский Союз утверждает, что его цифровые правила касаются только компаний, превышающих определенный порог. Конечно, единственными компаниями, превышающими этот порог, являются американские компании. Так не будет работать. Давайте откажемся от этого. Давайте урегулируем нерешенные дела против Google, Microsoft и Amazon. Давайте оставим их в прошлом", - сказал Латник в интервью телеканалу Блумберг. Он отметил, что, если Европа откажется от нормативной базы, мешающей работе компаний из США, сделает ее более привлекательной, она получит выгоду от инвестиций в размере сотен миллиардов, "возможно, даже триллиона долларов в год". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
https://1prime.ru/20251119/ssha-864712984.html
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:1:3401:2552_1920x0_80_0_0_878047c69cf1a02860248147099e8a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, сша, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, microsoft, amazon
Бизнес, Мировая экономика, США, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, Microsoft, Amazon
Латник призвал ЕС отказаться от претензий к американским компаниям
Глава Минторга США Латник: ЕС стоит отказаться от претензий к американским компаниям