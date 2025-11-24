https://1prime.ru/20251124/ssha-864891185.html
Трамп и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник, что обсудил с лидером КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине. "У меня только что состоялся очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы обсудили множество тем, включая Украину, Россию, фентанил, сою и другие сельскохозяйственные продукты", - заявил Трамп в соцсети Truth Social.
