Трамп и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине - 24.11.2025
Трамп и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник, что обсудил с лидером КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине. "У меня только что состоялся очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы обсудили множество тем, включая Украину, Россию, фентанил, сою и другие сельскохозяйственные продукты", - заявил Трамп в соцсети Truth Social.
20:59 24.11.2025
 
Трамп и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник, что обсудил с лидером КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине.
"У меня только что состоялся очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы обсудили множество тем, включая Украину, Россию, фентанил, сою и другие сельскохозяйственные продукты", - заявил Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров по Украине
14:03
14:03
 
