Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп отметил прогресс в обсуждении двусторонних соглашений с Китаем - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251124/ssha-864891492.html
Трамп отметил прогресс в обсуждении двусторонних соглашений с Китаем
Трамп отметил прогресс в обсуждении двусторонних соглашений с Китаем - 24.11.2025, ПРАЙМ
Трамп отметил прогресс в обсуждении двусторонних соглашений с Китаем
США и Китай добились значительного прогресса в обсуждении двусторонних соглашений, заявил президент США Дональд Трамп. | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T21:17+0300
2025-11-24T21:17+0300
россия
китай
сша
южная корея
дональд трамп
си цзиньпин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498769_0:136:2535:1562_1920x0_80_0_0_50e008af678da43fe0b40076b70cde64.jpg
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. США и Китай добились значительного прогресса в обсуждении двусторонних соглашений, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с американским лидером. "Этот звонок был продолжением нашей очень успешной встречи в Южной Корее три недели назад. С тех пор произошел значительный прогресс в поддержании актуальности и точности наших двусторонних соглашений", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
https://1prime.ru/20251124/ssha-864891185.html
китай
сша
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498769_136:0:2400:1698_1920x0_80_0_0_b9894939aa0f388a9b3950977c9e4763.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, сша, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин, в мире
РОССИЯ, КИТАЙ, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, В мире
21:17 24.11.2025
 
Трамп отметил прогресс в обсуждении двусторонних соглашений с Китаем

Трамп: США и КНР достигли значительного прогресса в обсуждении двусторонних соглашений

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. США и Китай добились значительного прогресса в обсуждении двусторонних соглашений, заявил президент США Дональд Трамп.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с американским лидером.
"Этот звонок был продолжением нашей очень успешной встречи в Южной Корее три недели назад. С тех пор произошел значительный прогресс в поддержании актуальности и точности наших двусторонних соглашений", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Трамп и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине
20:59
 
РОССИЯКИТАЙСШАЮЖНАЯ КОРЕЯДональд ТрампСи ЦзиньпинВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала