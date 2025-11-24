https://1prime.ru/20251124/ssha-864891492.html
Трамп отметил прогресс в обсуждении двусторонних соглашений с Китаем
россия
китай
сша
южная корея
дональд трамп
си цзиньпин
в мире
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. США и Китай добились значительного прогресса в обсуждении двусторонних соглашений, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с американским лидером. "Этот звонок был продолжением нашей очень успешной встречи в Южной Корее три недели назад. С тех пор произошел значительный прогресс в поддержании актуальности и точности наших двусторонних соглашений", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
