Трамп отметил прогресс в обсуждении двусторонних соглашений с Китаем

ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. США и Китай добились значительного прогресса в обсуждении двусторонних соглашений, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с американским лидером. "Этот звонок был продолжением нашей очень успешной встречи в Южной Корее три недели назад. С тех пор произошел значительный прогресс в поддержании актуальности и точности наших двусторонних соглашений", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

