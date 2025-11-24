https://1prime.ru/20251124/ssha-864893444.html

США подталкивают Канаду к сближению с Китаем, пишет WP

ВАШИНГТОН, 24 ноя – ПРАЙМ. Тарифная политика США побуждает Канаду ускорять диверсификацию торговли и искать осторожного сближения с Китаем после многолетнего кризиса в их двухсторонних отношениях, пишет в понедельник газета Washington Post. Как напоминает издание, ранее премьер-министр Канады Марк Карни провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС - первую на таком уровне с 2017 года. Карни назвал ее "переломным моментом", а Си пригласил его посетить Китай. Отношения между странами резко ухудшились в 2018 году после задержания Пекином двух канадцев и взаимных обвинений в шпионаже и вмешательстве в выборы. Издание отмечает, что разворот в политике Оттавы стал следствием повышения пошлин Вашингтоном на канадскую продукцию и угрозы президента США Дональда Трампа "сделать Канаду 51-м штатом". На этом фоне правительство Карни объявило о переходе от "зависимости к устойчивости" и поставило целью удвоить объемы экспорта в страны за пределами США к 2035 году. Сейчас более 75% канадского экспорта направляется в Соединенные Штаты, напоминает газета. Аналитики, опрошенные изданием, предупреждают, что сближение с Пекином несет риски, однако признают необходимость диверсификации. "Речь идёт о диверсификации рисков", - сказала директор China Governance Lab Университета Торонто Линнетт Он, напоминая, что в 2024 году на Китай пришлось лишь около 4% канадского экспорта. WP также сообщает, что интерес канадских компаний к новым рынкам растет: посещаемость сайта Export Development Canada увеличилась на 61%, а запросы по материалам о торговой диверсификации - на 93%.

