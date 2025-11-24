Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США подталкивают Канаду к сближению с Китаем, пишет WP - 24.11.2025
США подталкивают Канаду к сближению с Китаем, пишет WP
США подталкивают Канаду к сближению с Китаем, пишет WP - 24.11.2025, ПРАЙМ
США подталкивают Канаду к сближению с Китаем, пишет WP
Тарифная политика США побуждает Канаду ускорять диверсификацию торговли и искать осторожного сближения с Китаем после многолетнего кризиса в их двухсторонних... | 24.11.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
россия
китай
сша
канада
марк карни
си цзиньпин
дональд трамп
washington post
атэс
ВАШИНГТОН, 24 ноя – ПРАЙМ. Тарифная политика США побуждает Канаду ускорять диверсификацию торговли и искать осторожного сближения с Китаем после многолетнего кризиса в их двухсторонних отношениях, пишет в понедельник газета Washington Post. Как напоминает издание, ранее премьер-министр Канады Марк Карни провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС - первую на таком уровне с 2017 года. Карни назвал ее "переломным моментом", а Си пригласил его посетить Китай. Отношения между странами резко ухудшились в 2018 году после задержания Пекином двух канадцев и взаимных обвинений в шпионаже и вмешательстве в выборы. Издание отмечает, что разворот в политике Оттавы стал следствием повышения пошлин Вашингтоном на канадскую продукцию и угрозы президента США Дональда Трампа "сделать Канаду 51-м штатом". На этом фоне правительство Карни объявило о переходе от "зависимости к устойчивости" и поставило целью удвоить объемы экспорта в страны за пределами США к 2035 году. Сейчас более 75% канадского экспорта направляется в Соединенные Штаты, напоминает газета. Аналитики, опрошенные изданием, предупреждают, что сближение с Пекином несет риски, однако признают необходимость диверсификации. "Речь идёт о диверсификации рисков", - сказала директор China Governance Lab Университета Торонто Линнетт Он, напоминая, что в 2024 году на Китай пришлось лишь около 4% канадского экспорта. WP также сообщает, что интерес канадских компаний к новым рынкам растет: посещаемость сайта Export Development Canada увеличилась на 61%, а запросы по материалам о торговой диверсификации - на 93%.
китай
сша
канада
мировая экономика, россия, китай, сша, канада, марк карни, си цзиньпин, дональд трамп, washington post, атэс
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, КАНАДА, Марк Карни, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Washington Post, АТЭС
ВАШИНГТОН, 24 ноя – ПРАЙМ. Тарифная политика США побуждает Канаду ускорять диверсификацию торговли и искать осторожного сближения с Китаем после многолетнего кризиса в их двухсторонних отношениях, пишет в понедельник газета Washington Post.
Как напоминает издание, ранее премьер-министр Канады Марк Карни провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС - первую на таком уровне с 2017 года. Карни назвал ее "переломным моментом", а Си пригласил его посетить Китай. Отношения между странами резко ухудшились в 2018 году после задержания Пекином двух канадцев и взаимных обвинений в шпионаже и вмешательстве в выборы.
Издание отмечает, что разворот в политике Оттавы стал следствием повышения пошлин Вашингтоном на канадскую продукцию и угрозы президента США Дональда Трампа "сделать Канаду 51-м штатом". На этом фоне правительство Карни объявило о переходе от "зависимости к устойчивости" и поставило целью удвоить объемы экспорта в страны за пределами США к 2035 году. Сейчас более 75% канадского экспорта направляется в Соединенные Штаты, напоминает газета.
Аналитики, опрошенные изданием, предупреждают, что сближение с Пекином несет риски, однако признают необходимость диверсификации. "Речь идёт о диверсификации рисков", - сказала директор China Governance Lab Университета Торонто Линнетт Он, напоминая, что в 2024 году на Китай пришлось лишь около 4% канадского экспорта.
WP также сообщает, что интерес канадских компаний к новым рынкам растет: посещаемость сайта Export Development Canada увеличилась на 61%, а запросы по материалам о торговой диверсификации - на 93%.
Президент Южной Кореи оценил договоренности с США по тарифам
4 ноября, 08:47
