Посол прокомментировал решение суда ЕС по АЭС "Пакш-2"

Посол прокомментировал решение суда ЕС по АЭС "Пакш-2"

БУДАПЕШТ, 24 ноя - ПРАЙМ. Решение суда ЕС по проекту АЭС "Пакш-2" не может повлиять на работу "Росатома" в Венгрии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Суд ЕС в сентябре отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering двух ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2". Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что решение суда не означает нарушений со стороны Венгрии, поэтому строительство может продолжаться в соответствии с текущим графиком. "Росатом" в принципе не является стороной этого судебного разбирательства, поэтому по сути никакого влияния на работу концерна в Венгрии это решение не может оказать", - сказал Станиславов. По его словам, для реализации проекта "первостепенно важна позиция наших венгерских партнеров, которая, как мы знаем, неизменна", а не решения европейских судов. "Проект по сооружению двух новых энергоблоков АЭС "Пакш" реализуется по согласованному графику. Вместе с тем, имеющиеся в нынешних условиях корректировки и возможные уточнения обусловлены, главным образом, операционной необходимостью... Не стану преувеличивать и говорить, что санкционные ограничения (со стороны США - ред.) никоим образом не препятствовали операционным процессам, связанным с финансированием стройки. Препятствовали, но не столь ощутимо, как может показаться стороннему наблюдателю", - отметил посол. По изначальным планам, заливка "первого бетона" для пятого блока АЭС должна была состояться в марте 2025 года, но была отложена из-за санкций США против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В июне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год. После визита в Вашингтон премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американские санкции против проекта АЭС "Пакш-2" полностью сняты. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".

