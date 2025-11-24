С Yara International взыскали 17,4 миллиона долларов в пользу "Уралхима"

https://1prime.ru/20251124/sud--864862303.html

МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску латвийской Uralchem Trading, экспортера продукции "Уралхима", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России и Восточной Европе, взыскал около 17,4 миллиона долларов (около 1,4 миллиарда рублей по текущему курсу) с норвежской химической компании Yara International, одного из крупнейших в мире поставщиков удобрений, перелает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, взыскав с ответчика более 12,5 миллиона долларов основного долга, а также проценты. Этот же суд 11 ноября удовлетворил иск латвийской компании Uralkali Trading, через которую российский производитель минеральных удобрений "Уралкалий" экспортировал свою продукцию, к Yara International о взыскании около 18,3 миллиарда рублей. В том деле истец потребовал взыскать убытки около 67,6 миллиона долларов и около 66,5 миллиона евро; проценты в размере более 25,9 миллиона долларов и более 25,8 миллиона евро; а также убытки в связи с простоем судов в размере более 7,8 миллиона долларов и в связи с досрочной погрузкой (разгрузкой) судов в размере более 10 тысяч евро; проценты более 3 миллионов долларов и более 4 тысяч евро. Сумма иска эквивалентна примерно 18,3 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ на 7 марта 2025 года, дату подачи искового заявления, говорится в материалах дела. Группа "Уралхим" - один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. Владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий". АО "ОХК Уралхим" контролирует крупнейшего российского производителя аммиака и одного из ведущих производителей карбамида "Тольяттиазот".

