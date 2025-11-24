Суд признал бывшую жену Баскова банкротом

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом Светлану Шпигель, бывшую жену эстрадного певца Николая Баскова, и открыл процедуру реализации ее имущества, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Начальную процедуру банкротства Шпигель – реструктуризацию долгов – суд ввел в марте по заявлению конкурсного управляющего обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк" ее отца Бориса Шпигеля. Суд включил тогда долг Светланы Шпигель перед АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк" в размере около 67 миллионов рублей в реестр требований ее кредиторов. С тех пор новых требований к ней кредиторы не предъявили. Финансовый управляющий Шпигель Анатолий Пичейкин 20 августа направил в суд ходатайство о признании ее банкротом и введении процедуры реализации имущества. Ранее суды признали незаконной выплату "Биотэком" с апреля по ноябрь 2021 года около 57 миллионов рублей дивидендов в адрес Шпигель, а также 10 миллионов рублей материальной помощи в марте и апреле 2021 года. Суды установили, что на момент выплат "Биотэк" обладал признаками несостоятельности. В частности, у компании были многомиллионные неисполненные обязательства перед банком "Санкт-Петербург". Шпигель в марте просила не вводить процедуру банкротства, указывая, что во время обыска по уголовному делу в отношении ее отца и его подельников из ее квартиры были изъяты ювелирные изделия и наручные часы. Шпигель обратилась в Измайловский райсуд с заявлением о снятии ареста с этого имущества, так как она не несет ответственности за действия подсудимых. При этом общая стоимость ее имущества "практически в три раза превышает размер имущественных требований" заявителя по делу о банкротстве. Суд, однако, отметил, что в случае введения реструктуризации задолженности "возможно снятие ареста с недвижимого имущества и погашение задолженности из иных источников, заключение плана реструктуризации имущества". По закону о банкротстве, если должник и никто из участников дела о банкротстве не представляют план реструктуризации, предусматривающий порядок и источники погашения долгов перед кредиторами, суд переходит к процедуре реализации имущества должника. Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
17:03 24.11.2025
 
