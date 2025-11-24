https://1prime.ru/20251124/sud--864882263.html

Прокуратура вступила в споры о недвижимости Блиновской

МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве блогера Елены Блиновской удовлетворил ходатайства столичной прокуратуры о вступлении в обособленные споры по поводу недвижимости, которую Блиновская передала своим родственникам – отцу, матери и брату – и которую финансовый управляющий "королевы марафонов" Мария Ознобихина требует вернуть в ее конкурсную массу для расчетов с кредиторами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заявления, в которых Ознобихина оспаривает несколько десятков сделок, были поданы ею в апреле, суд в понедельник отложил их рассмотрение на февраль. Ознобихина, в частности, считает недействительными ввиду притворности сделками "в части их субъектного состава" 11 договоров купли-продажи, долевого участия и уступки прав требования. В результате этих сделок брат Блиновской Александр Останин стал собственником 12 объектов недвижимости в Москве – помещений и квартиры на улице Серпуховский Вал, полутора машиномест там же, а также двух помещений и машиноместа в 4-м Верхнем Михайловском проезде. Также притворными сделками финуправляющий считает пять договоров передачи жилой площади в общую собственность, уступки прав, участия в долевом строительстве и купли-продажи. После сделок матери Блиновской Нине Останиной стали принадлежать помещение в Ярославле, помещение на улице Серпуховский Вал, два помещения в 4-м Верхнем Михайловском проезде и квартира на улице Ремизова в Москве. Наконец, Ознобихина оспаривает сделки, в результате которых владельцами нескольких объектов недвижимости стали отец блогера Олег Останин и ее дети. Речь идет о пяти квартирах в Москве - на Шаболовке, Серпуховском Валу (две квартиры), Севастопольском проспекте и в Электролитном проезде, квартире в Химках, а также еще восьми помещениях в Москве, включая машиноместа, и одном помещении в Ярославле. Кроме сделок, по которым собственником стал Олег Останин, Ознобихина оспаривает договор дарения отцом Блиновской доли в одной из квартир на Серпуховском Валу в пользу ее детей. Во всех случаях финуправляющий требует прекратить право собственности родственников на недвижимость и признать право собственности за самой Блиновской. Кроме того, Ознобихина просит обязать отца, мать и брата Блиновской перечислить в конкурсную массу денежные средства, находящиеся на их счетах в разных банках. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновскую признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.

