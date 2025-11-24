Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Москве огласит приговор родственнику Шакро Молодого - 24.11.2025
Суд в Москве огласит приговор родственнику Шакро Молодого
Суд в Москве огласит приговор родственнику Шакро Молодого - 24.11.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве огласит приговор родственнику Шакро Молодого
Мещанский суд Москвы в понедельник огласит приговор родственнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) Виталику Калашову по делу о покушении | 24.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы в понедельник огласит приговор родственнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) Виталику Калашову по делу о покушении на убийство, сообщили в суде. Судебное заседание назначено на 14.00 мск. В январе об аресте 22-летнего Калашова сообщала столичная прокуратура. В правоохранительных органах РИА Новости уточняли, что обвиняемый является дальним родственником криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Как сегодня пояснили РИА Новости родные подсудимого, он не является племянником Шакро, как сообщали некоторые СМИ, но действительно приходится ему дальним родственником. По данным следствия, ночью 30 декабря 2024 года Виталик Калашов зашел в магазин на Неглинной улице, где у него произошел конфликт с двумя покупателями. Отмечалось, что мужчины вышли на улицу и продолжили там выяснять отношения, в ходе ссоры Калашов достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им 35-летнего мужчину. Потерпевший был госпитализирован. После преступления обвиняемый скрылся, выбросил свой мобильный телефон и приобрел новый с другой сим-картой, а также неоднократно менял места пребывания. Несмотря на принятые меры конспирации, вскоре он был задержан в подмосковной Балашихе, заявляли в столичной прокуратуре. Усть-Лабинский районный суд Кубани весной 2024 года по медицинским показаниям постановил условно-досрочно выпустить из колонии криминального авторитета Захария Калашова. В июне 2005 году спецслужбы Испании провели операцию "Оса", в результате которой были задержаны несколько десятков человек, принадлежащих к так называемой "русской мафии". Всего были задержаны около 30 человек в Барселоне, Аликанте и Малаге. Калашову удалось скрыться, его задержали в мае 2006 года в ОАЭ и экстрадировали в Испанию. В 2010 году суд в Мадриде приговорил Калашова к 7,5 годам тюремного заключения и 20 миллионам евро штрафа, позже срок был увеличен до девяти лет заключения. В 2014 году Шакро Молодой вернулся в Россию, где в 2018 году был приговорен почти к 10 годам заключения по делу о вымогательстве. Помимо России выдачи Калашова требовала Грузия, где суд в 2006 году заочно приговорил уроженца Тбилиси к 18 годам тюрьмы за убийство.
00:22 24.11.2025
 
Суд в Москве огласит приговор родственнику Шакро Молодого

Суд в Москве огласит приговор родственнику Шакро Молодого по делу о покушении на убийство

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы в понедельник огласит приговор родственнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) Виталику Калашову по делу о покушении на убийство, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 14.00 мск.
В январе об аресте 22-летнего Калашова сообщала столичная прокуратура. В правоохранительных органах РИА Новости уточняли, что обвиняемый является дальним родственником криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Как сегодня пояснили РИА Новости родные подсудимого, он не является племянником Шакро, как сообщали некоторые СМИ, но действительно приходится ему дальним родственником.
По данным следствия, ночью 30 декабря 2024 года Виталик Калашов зашел в магазин на Неглинной улице, где у него произошел конфликт с двумя покупателями. Отмечалось, что мужчины вышли на улицу и продолжили там выяснять отношения, в ходе ссоры Калашов достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им 35-летнего мужчину. Потерпевший был госпитализирован.
После преступления обвиняемый скрылся, выбросил свой мобильный телефон и приобрел новый с другой сим-картой, а также неоднократно менял места пребывания. Несмотря на принятые меры конспирации, вскоре он был задержан в подмосковной Балашихе, заявляли в столичной прокуратуре.
Усть-Лабинский районный суд Кубани весной 2024 года по медицинским показаниям постановил условно-досрочно выпустить из колонии криминального авторитета Захария Калашова.
В июне 2005 году спецслужбы Испании провели операцию "Оса", в результате которой были задержаны несколько десятков человек, принадлежащих к так называемой "русской мафии". Всего были задержаны около 30 человек в Барселоне, Аликанте и Малаге. Калашову удалось скрыться, его задержали в мае 2006 года в ОАЭ и экстрадировали в Испанию. В 2010 году суд в Мадриде приговорил Калашова к 7,5 годам тюремного заключения и 20 миллионам евро штрафа, позже срок был увеличен до девяти лет заключения.
В 2014 году Шакро Молодой вернулся в Россию, где в 2018 году был приговорен почти к 10 годам заключения по делу о вымогательстве. Помимо России выдачи Калашова требовала Грузия, где суд в 2006 году заочно приговорил уроженца Тбилиси к 18 годам тюрьмы за убийство.
 
