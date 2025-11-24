Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отклонил иск владельца умершей после операции кошки к ветеринару - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251124/sud-864849919.html
Суд отклонил иск владельца умершей после операции кошки к ветеринару
Суд отклонил иск владельца умершей после операции кошки к ветеринару - 24.11.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил иск владельца умершей после операции кошки к ветеринару
Суд отклонил иск владельца умершей после операции кошки к ветеринару, указав на обязанность соблюдать рекомендации после процедур, сказано в материалах... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T02:38+0300
2025-11-24T02:38+0300
общество
бизнес
здоровье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864849919.jpg?1763941118
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Суд отклонил иск владельца умершей после операции кошки к ветеринару, указав на обязанность соблюдать рекомендации после процедур, сказано в материалах кассационного суда, с которым ознакомилось РИА Новости. Ветеринар провел операцию по стерилизации кошке породы каракет, после животное умерло. Владелец кошки, полагая, что животное погибло из-за некачественной операции, обратился в суд. Он требовал компенсации ее стоимости — 550 тысяч рублей, расходов на операцию, возмещения морального вреда и штрафа. Однако экспертиза установила, что операция была проведена в соответствии с технологией, а причиной смерти стало кровотечение из-за активного поведения кошки в реабилитационный период. "Послеоперационная попона доставляла животному дискомфорт и кошке удалось задними лапами сорвать заднюю часть бандажа в области живота", - отмечается в данных суда. Суд указал, что истцу были даны рекомендации по послеоперационному уходу за животным, в частности, "учитывая нервозность кошек при ношении попон после операций, а также характер кошек породы каракет (исходный вид - каракал, представитель дикой фауны), рекомендовано не оставлять животное без присмотра и ограничивать перемещение в первые сутки после операции". Таким образом, решил суд, гибель животного напрямую связана с нарушением рекомендаций ветеринара. "Собственники животных обязаны следовать рекомендациям врачей после проведения их питомцам ветеринарных процедур", - указал суд и отклонил иск. Решение устояло в двух инстанциях.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, здоровье
Общество , Бизнес, Здоровье
02:38 24.11.2025
 
Суд отклонил иск владельца умершей после операции кошки к ветеринару

Суд отклонил иск владельца умершей после операции кошки к ветеринару

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Суд отклонил иск владельца умершей после операции кошки к ветеринару, указав на обязанность соблюдать рекомендации после процедур, сказано в материалах кассационного суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ветеринар провел операцию по стерилизации кошке породы каракет, после животное умерло. Владелец кошки, полагая, что животное погибло из-за некачественной операции, обратился в суд. Он требовал компенсации ее стоимости — 550 тысяч рублей, расходов на операцию, возмещения морального вреда и штрафа.
Однако экспертиза установила, что операция была проведена в соответствии с технологией, а причиной смерти стало кровотечение из-за активного поведения кошки в реабилитационный период.
"Послеоперационная попона доставляла животному дискомфорт и кошке удалось задними лапами сорвать заднюю часть бандажа в области живота", - отмечается в данных суда.
Суд указал, что истцу были даны рекомендации по послеоперационному уходу за животным, в частности, "учитывая нервозность кошек при ношении попон после операций, а также характер кошек породы каракет (исходный вид - каракал, представитель дикой фауны), рекомендовано не оставлять животное без присмотра и ограничивать перемещение в первые сутки после операции".
Таким образом, решил суд, гибель животного напрямую связана с нарушением рекомендаций ветеринара.
"Собственники животных обязаны следовать рекомендациям врачей после проведения их питомцам ветеринарных процедур", - указал суд и отклонил иск. Решение устояло в двух инстанциях.
 
ОбществоБизнесЗдоровье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала