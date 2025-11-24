https://1prime.ru/20251124/titov-864851669.html
Титов прокомментировал рекордные показатели товарооборота России и Китая
СИАНЬ (Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Рекордный показатель товарооборота РФ и КНР в 2024 году стал выдающимся достижением в условиях санкций, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Позвольте мне подчеркнуть один из ключевых успехов, в 2024 году товарооборот России и Китая достиг рекордных 245 миллиардов долларов, это выдающееся достижение, особенно в условиях санкционного давления и непредсказуемой политики ряда западных стран", - заявил Титов на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей. Он отметил, что "да, мы наблюдаем временные коррекции сегодня в торговле, но мы видим, что наши страны совместно преодолевают любые вызовы, будь то экономические санкции или нестабильность на глобальной арене". Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. По итогам десяти месяцев 2025 года показатель снизился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 183,243 миллиарда долларов. Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
