Титов прокомментировал рекордные показатели товарооборота России и Китая - 24.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251124/titov-864851669.html
Титов прокомментировал рекордные показатели товарооборота России и Китая
Титов прокомментировал рекордные показатели товарооборота России и Китая - 24.11.2025, ПРАЙМ
Титов прокомментировал рекордные показатели товарооборота России и Китая
Рекордный показатель товарооборота РФ и КНР в 2024 году стал выдающимся достижением в условиях санкций, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T05:51+0300
2025-11-24T06:13+0300
СИАНЬ (Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Рекордный показатель товарооборота РФ и КНР в 2024 году стал выдающимся достижением в условиях санкций, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Позвольте мне подчеркнуть один из ключевых успехов, в 2024 году товарооборот России и Китая достиг рекордных 245 миллиардов долларов, это выдающееся достижение, особенно в условиях санкционного давления и непредсказуемой политики ряда западных стран", - заявил Титов на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей. Он отметил, что "да, мы наблюдаем временные коррекции сегодня в торговле, но мы видим, что наши страны совместно преодолевают любые вызовы, будь то экономические санкции или нестабильность на глобальной арене". Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. По итогам десяти месяцев 2025 года показатель снизился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 183,243 миллиарда долларов. Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
05:51 24.11.2025 (обновлено: 06:13 24.11.2025)
 
Титов прокомментировал рекордные показатели товарооборота России и Китая

Титов назвал рекордный товарооборот России и Китая в 2024 году выдающимся достижением

СИАНЬ (Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Рекордный показатель товарооборота РФ и КНР в 2024 году стал выдающимся достижением в условиях санкций, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Позвольте мне подчеркнуть один из ключевых успехов, в 2024 году товарооборот России и Китая достиг рекордных 245 миллиардов долларов, это выдающееся достижение, особенно в условиях санкционного давления и непредсказуемой политики ряда западных стран", - заявил Титов на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей.
Он отметил, что "да, мы наблюдаем временные коррекции сегодня в торговле, но мы видим, что наши страны совместно преодолевают любые вызовы, будь то экономические санкции или нестабильность на глобальной арене".
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
По итогам десяти месяцев 2025 года показатель снизился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 183,243 миллиарда долларов.
Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
 
Заголовок открываемого материала