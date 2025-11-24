https://1prime.ru/20251124/titov-864859511.html

Титов предложил ввозить селекционные образцы китайских овощей и фруктов

2025-11-24T10:24+0300

экономика

бизнес

россия

китай

рф

борис титов

СИАНЬ (Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Россия может начать импортировать новые селекционные образцы китайских овощей и фруктов, сообщил журналистам в понедельник спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Сегодня я в Китае попробовал новый фрукт, мы знаем, что такое виноград в России, из него даже вино делаем, но в Китае особый виноград, которого я никогда ещё до сих пор не пробовал, мне очень понравилось. И поэтому думаю, что мы будем внедрять поставки и новых селекционных образцов китайских овощей и фруктов", - заявил Титов на полях VI Российско-Китайского форума предпринимателей. При этом, добавил он, в Китай продолжит поставляться все в больших объемах и российская продукция сельского хозяйства. "Это касается и пшеницы, и многих других зерновых, мяса, молока, мороженого", - отметил Титов. VI Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.

