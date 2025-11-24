Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.11.2025
Титов призвал китайских инвесторов поучаствовать в девелоперских проектах
Титов призвал китайских инвесторов поучаствовать в девелоперских проектах - 24.11.2025, ПРАЙМ
Титов призвал китайских инвесторов поучаствовать в девелоперских проектах
Россия готова видеть китайских инвесторов в различных девелоперских проектах в РФ - это касается как жилого сектора, так и офисной и коммерческой недвижимости,... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T13:08+0300
2025-11-24T13:08+0300
СИАНЬ (Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Россия готова видеть китайских инвесторов в различных девелоперских проектах в РФ - это касается как жилого сектора, так и офисной и коммерческой недвижимости, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов в ходе VI Российско-Китайского форума предпринимателей. "Отрасль строительства всегда является драйвером развития экономики страны. У нее самый большой мультипликативный эффект, за ней тянутся и производство стройматериалов, и энергетика, и транспорт. Мы видим, каких больших успехов достиг Китай в этой сфере", - отметил Титов, выступая на секции форума "Перспективы сотрудничества между Россией и Китаем в сфере строительных инвестиций". Китайские строительные компании, напомнил он, участвовали еще в возведении небоскребов московского Сити: так, башня "Федерация", например – это плод китайских строителей. "Вместе с тем, конечно, очень важно, чтобы вместе со строительством шли инвестиции. Здесь мы видим, что темп развития отношений не такой быстрый, но мы бы были рады видеть китайских инвесторов в различные девелоперские проекты в России. Это касается и жилого сектора, касается офисной и коммерческой недвижимости", - подчеркнул Титов. "Мы ждем китайские компании, которые во многом уже исчерпали свой инвестиционный потенциал на китайском рынке. Смотрите на Россию, там открываются очень большие возможности. С другой стороны, мы, российские предприниматели, готовы рассмотреть инвестирование в недвижимость Китая", - заметил он.
13:08 24.11.2025
 
Титов призвал китайских инвесторов поучаствовать в девелоперских проектах

Титов: Россия готова видеть китайских инвесторов в девелоперских проектах

© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов
© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов
СИАНЬ (Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Россия готова видеть китайских инвесторов в различных девелоперских проектах в РФ - это касается как жилого сектора, так и офисной и коммерческой недвижимости, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов в ходе VI Российско-Китайского форума предпринимателей.
"Отрасль строительства всегда является драйвером развития экономики страны. У нее самый большой мультипликативный эффект, за ней тянутся и производство стройматериалов, и энергетика, и транспорт. Мы видим, каких больших успехов достиг Китай в этой сфере", - отметил Титов, выступая на секции форума "Перспективы сотрудничества между Россией и Китаем в сфере строительных инвестиций".
Китайские строительные компании, напомнил он, участвовали еще в возведении небоскребов московского Сити: так, башня "Федерация", например – это плод китайских строителей.
"Вместе с тем, конечно, очень важно, чтобы вместе со строительством шли инвестиции. Здесь мы видим, что темп развития отношений не такой быстрый, но мы бы были рады видеть китайских инвесторов в различные девелоперские проекты в России. Это касается и жилого сектора, касается офисной и коммерческой недвижимости", - подчеркнул Титов.
"Мы ждем китайские компании, которые во многом уже исчерпали свой инвестиционный потенциал на китайском рынке. Смотрите на Россию, там открываются очень большие возможности. С другой стороны, мы, российские предприниматели, готовы рассмотреть инвестирование в недвижимость Китая", - заметил он.
Титов прокомментировал появление подделок российских товаров в Китае
