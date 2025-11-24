Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде оценили рост товарооборота между Россией и Китаем - 24.11.2025
В Совфеде оценили рост товарооборота между Россией и Китаем
В Совфеде оценили рост товарооборота между Россией и Китаем - 24.11.2025, ПРАЙМ
В Совфеде оценили рост товарооборота между Россией и Китаем
Товарооборот между Россией и КНР за последние три года увеличился до 20 триллионов рублей, расчёты между странами почти полностью переведены на национальные... | 24.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и КНР за последние три года увеличился до 20 триллионов рублей, расчёты между странами почти полностью переведены на национальные валюты, отметил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. В своем Telegram-канале сенатор рассказал, что принимает участие в VI Российско-Китайском форуме предпринимателей, организованном Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития, в Сиане. "Российско-китайское партнёрство носит стратегический характер. На новый уровень вышло и торгово-экономическое сотрудничество. За последние три года двусторонний товарооборот увеличился до 20 триллионов рублей. Важно, что расчёты почти полностью переведены на национальные валюты", - подчеркнул законодатель. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. По итогам десяти месяцев 2025 года показатель снизился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 183,243 миллиарда долларов. Журавлев провёл встречу с заместителем председателя Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном. "В беседе с Ли Хунчжуном подчеркнул: центральную роль в развитии отношений играет личный диалог (лидеров стран – ред.) Владимира Путина и Си Цзиньпина. Их встречи - фундамент многопланового сотрудничества", - написал сенатор. Будем и дальше укреплять деловые связи - между регионами, компаниями и людьми. Потенциал для роста действительно огромен, считает вице-спикер СФ. Он также привел данные, прозвучавшие на форуме. Китай - безусловный лидер по объёму торговли с Россией, РФ - в пятёрке крупнейших партнёров КНР. Взаимный туристический поток по итогам 2025 года может достичь 3,5 миллиона поездок. Это создаёт новые возможности для гостиничного, транспортного и культурного секторов. Вступившее в силу обновлённое Соглашение о поощрении и защите инвестиций создаёт правовую базу для запуска совместных предприятий. В том числе прорабатывается создание международной территории опережающего развития в Приморском крае. Россия заинтересована продвигать сотрудничество в сфере высоких технологий, а также аграрном секторе, торговле, строительстве, логистике. "Россия и Китай наращивают межпарламентское взаимодействие. Совместно создаём нормативную базу для устойчивого развития экономик и торгово-экономических связей", - написал политик.
13:41 24.11.2025
 
В Совфеде оценили рост товарооборота между Россией и Китаем

Журавлев: товарооборот между Россией и Китаем вырос до 20 триллионов рублей

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития, член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Титов прокомментировал появление подделок российских товаров в Китае
