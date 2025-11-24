https://1prime.ru/20251124/tovarooborot--864868139.html

В Совфеде оценили рост товарооборота между Россией и Китаем

В Совфеде оценили рост товарооборота между Россией и Китаем - 24.11.2025, ПРАЙМ

В Совфеде оценили рост товарооборота между Россией и Китаем

Товарооборот между Россией и КНР за последние три года увеличился до 20 триллионов рублей, расчёты между странами почти полностью переведены на национальные... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T13:41+0300

2025-11-24T13:41+0300

2025-11-24T13:41+0300

экономика

россия

китай

рф

приморский край

владимир путин

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg

МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и КНР за последние три года увеличился до 20 триллионов рублей, расчёты между странами почти полностью переведены на национальные валюты, отметил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. В своем Telegram-канале сенатор рассказал, что принимает участие в VI Российско-Китайском форуме предпринимателей, организованном Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития, в Сиане. "Российско-китайское партнёрство носит стратегический характер. На новый уровень вышло и торгово-экономическое сотрудничество. За последние три года двусторонний товарооборот увеличился до 20 триллионов рублей. Важно, что расчёты почти полностью переведены на национальные валюты", - подчеркнул законодатель. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. По итогам десяти месяцев 2025 года показатель снизился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 183,243 миллиарда долларов. Журавлев провёл встречу с заместителем председателя Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном. "В беседе с Ли Хунчжуном подчеркнул: центральную роль в развитии отношений играет личный диалог (лидеров стран – ред.) Владимира Путина и Си Цзиньпина. Их встречи - фундамент многопланового сотрудничества", - написал сенатор. Будем и дальше укреплять деловые связи - между регионами, компаниями и людьми. Потенциал для роста действительно огромен, считает вице-спикер СФ. Он также привел данные, прозвучавшие на форуме. Китай - безусловный лидер по объёму торговли с Россией, РФ - в пятёрке крупнейших партнёров КНР. Взаимный туристический поток по итогам 2025 года может достичь 3,5 миллиона поездок. Это создаёт новые возможности для гостиничного, транспортного и культурного секторов. Вступившее в силу обновлённое Соглашение о поощрении и защите инвестиций создаёт правовую базу для запуска совместных предприятий. В том числе прорабатывается создание международной территории опережающего развития в Приморском крае. Россия заинтересована продвигать сотрудничество в сфере высоких технологий, а также аграрном секторе, торговле, строительстве, логистике. "Россия и Китай наращивают межпарламентское взаимодействие. Совместно создаём нормативную базу для устойчивого развития экономик и торгово-экономических связей", - написал политик.

https://1prime.ru/20251114/rossiya-864547621.html

https://1prime.ru/20251124/titov--864862105.html

китай

рф

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, приморский край, владимир путин, си цзиньпин