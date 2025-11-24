https://1prime.ru/20251124/tramp-864851287.html
В Киеве увидели в словах Трампа тайный сигнал Зеленскому
В Киеве увидели в словах Трампа тайный сигнал Зеленскому
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что президент США Дональд Трамп направил важный сигнал Владимиру Зеленскому, когда использовал кавычки при упоминании киевского режима. "Вы понимаете: если Трамп кого-то в кавычки берет, то это уже <…> (Конец. — Прим. Ред.). Так что, мальчики и девочки, приготовьтесь", — отметил Соскин в эфире своего YouTube-канала. По словам эксперта, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров во время своего визита в США получил сведения о компромате, который Белый дом мог собирать на украинское руководство. "Ему (Умерову. — Прим. Ред.) было продемонстрировано, какие действия будут предприняты в отношении Умерова, (Главы офиса Зеленского Андрея. — Прим. Ред.) Ермака, Зеленского и других", — считает Соскин. В воскресенье глава Белого дома в своей социальной сети TRUTH Social отметил украинские власти как неблагодарные, добавив к слову "руководство" кавычки. Трамп не пояснил, какие именно усилия он имеет в виду: касающиеся урегулирования конфликта или поддержки Киева. Президентские выборы на Украине были запланированы на 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и мобилизации. Зеленский указывал на несвоевременность их проведения. Однако его полномочия завершились 20 мая прошлого года, хотя Киев утверждает, что статус легитимного руководителя сохраняется до проведения новых выборов. Президент России Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей украинской власти, считая, что у Зеленского отсутствует мандат. Глава государства подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но документы должны подписываться только легитимной властью.
В Киеве увидели в словах Трампа тайный сигнал Зеленскому
