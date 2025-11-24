Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп обвинил противников пошлин в обслуживании враждебных интересов
Трамп обвинил противников пошлин в обслуживании враждебных интересов
2025-11-24T09:33+0300
2025-11-24T09:33+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что те, кто выступает против введения США пошлин на товары из-за рубежа, обслуживают враждебные иностранные интересы, которые идут вразрез с американской политикой. В своей публикации в соцсети Truth Social лидер Штатов снова подчеркнул роль пошлин в улучшении экономики страны. "Мы и так самая "горячая" страна в мире, но эта власть над пошлинами принесёт Америке национальную безопасность и богатство, каких она ещё не видела. Те, кто нам противостоит, служат враждебным иностранным интересам, которые несовместимы с успехом, безопасностью и процветанием США. Им до нас нет никакого дела", - говорится в сообщении Трампа. Политик также подчеркнул, что с нетерпением ждет решения Верховного суда по поводу правомерности введения пошлин на иностранные товары. Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств.
мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд
09:33 24.11.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что те, кто выступает против введения США пошлин на товары из-за рубежа, обслуживают враждебные иностранные интересы, которые идут вразрез с американской политикой.
В своей публикации в соцсети Truth Social лидер Штатов снова подчеркнул роль пошлин в улучшении экономики страны.
"Мы и так самая "горячая" страна в мире, но эта власть над пошлинами принесёт Америке национальную безопасность и богатство, каких она ещё не видела. Те, кто нам противостоит, служат враждебным иностранным интересам, которые несовместимы с успехом, безопасностью и процветанием США. Им до нас нет никакого дела", - говорится в сообщении Трампа.
Политик также подчеркнул, что с нетерпением ждет решения Верховного суда по поводу правомерности введения пошлин на иностранные товары.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств.
Экономика Мировая экономика США Дональд Трамп Верховный суд
 
 
Заголовок открываемого материала