https://1prime.ru/20251124/tramp-864891827.html

На Западе раскрыли отношение Трампа к ЕС на фоне переговоров по Украине

На Западе раскрыли отношение Трампа к ЕС на фоне переговоров по Украине - 24.11.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли отношение Трампа к ЕС на фоне переговоров по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является единственным европейским лидером, к которому прислушивается президент США Дональд Трамп, написал аналитик... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T21:39+0300

2025-11-24T21:39+0300

2025-11-24T21:39+0300

украина

сша

киев

виктор орбан

владимир путин

дональд трамп

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является единственным европейским лидером, к которому прислушивается президент США Дональд Трамп, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X. Ранее стало известно, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправились в Вашингтон после переговоров по вопросу Украины в Женеве. "Брюссель все еще не может понять простую реальность, очевидную для всех. Виктор Орбан — единственный европейский лидер, которого Дональд Трампа вообще готов слушать. Остальные его просто раздражают", — заявил Кошкович.Администрация США ранее заявила о разработке плана урегулирования на Украине, но отметила, что конкретные детали пока обсуждать не будут из-за продолжающейся работы над ним. В Кремле подчеркнули, что Россия остается открытой для переговоров и готова участвовать в обсуждениях в Анкоридже. Президент России Владимир Путин, обращаясь на заседании Совета безопасности 21 ноября, высказался о том, что американский план может стать основой для окончательного мирного урегулирования, но данный документ пока не обсуждался с Россией конкретно. По мнению Путина, это связано с тем, что администрации США, вероятно, не удается добиться согласия от Киева, так как Украина и ее европейские союзники продолжают питать иллюзии и стремятся нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Он указал на недостаток объективной информации у них о реальной ситуации на фронте. Путин также заявил, что если Киев отвергнет предложения США, то Украине и её европейским союзникам стоит понимать, что события, подобные тем, что произошли в Купянске, неизбежно повторятся на других ключевых участках фронта. Президент добавил, что это в целом соответствует интересам России, так как способствует достижению целей специальной военной операции силовым путем, но страна также готова к мирным переговорам, что требует тщательного обсуждения всех деталей предложенного плана.

https://1prime.ru/20251124/ssha-864891185.html

https://1prime.ru/20251124/ermak-864890372.html

https://1prime.ru/20251124/ukraina-864876514.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, киев, виктор орбан, владимир путин, дональд трамп, ес