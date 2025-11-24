Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли отношение Трампа к ЕС на фоне переговоров по Украине - 24.11.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли отношение Трампа к ЕС на фоне переговоров по Украине
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является единственным европейским лидером, к которому прислушивается президент США Дональд Трамп, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X. Ранее стало известно, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправились в Вашингтон после переговоров по вопросу Украины в Женеве. "Брюссель все еще не может понять простую реальность, очевидную для всех. Виктор Орбан — единственный европейский лидер, которого Дональд Трампа вообще готов слушать. Остальные его просто раздражают", — заявил Кошкович.Администрация США ранее заявила о разработке плана урегулирования на Украине, но отметила, что конкретные детали пока обсуждать не будут из-за продолжающейся работы над ним. В Кремле подчеркнули, что Россия остается открытой для переговоров и готова участвовать в обсуждениях в Анкоридже. Президент России Владимир Путин, обращаясь на заседании Совета безопасности 21 ноября, высказался о том, что американский план может стать основой для окончательного мирного урегулирования, но данный документ пока не обсуждался с Россией конкретно. По мнению Путина, это связано с тем, что администрации США, вероятно, не удается добиться согласия от Киева, так как Украина и ее европейские союзники продолжают питать иллюзии и стремятся нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Он указал на недостаток объективной информации у них о реальной ситуации на фронте. Путин также заявил, что если Киев отвергнет предложения США, то Украине и её европейским союзникам стоит понимать, что события, подобные тем, что произошли в Купянске, неизбежно повторятся на других ключевых участках фронта. Президент добавил, что это в целом соответствует интересам России, так как способствует достижению целей специальной военной операции силовым путем, но страна также готова к мирным переговорам, что требует тщательного обсуждения всех деталей предложенного плана.
На Западе раскрыли отношение Трампа к ЕС на фоне переговоров по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является единственным европейским лидером, к которому прислушивается президент США Дональд Трамп, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
Ранее стало известно, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправились в Вашингтон после переговоров по вопросу Украины в Женеве.
"Брюссель все еще не может понять простую реальность, очевидную для всех. Виктор Орбан — единственный европейский лидер, которого Дональд Трампа вообще готов слушать. Остальные его просто раздражают", — заявил Кошкович.
Администрация США ранее заявила о разработке плана урегулирования на Украине, но отметила, что конкретные детали пока обсуждать не будут из-за продолжающейся работы над ним. В Кремле подчеркнули, что Россия остается открытой для переговоров и готова участвовать в обсуждениях в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин, обращаясь на заседании Совета безопасности 21 ноября, высказался о том, что американский план может стать основой для окончательного мирного урегулирования, но данный документ пока не обсуждался с Россией конкретно. По мнению Путина, это связано с тем, что администрации США, вероятно, не удается добиться согласия от Киева, так как Украина и ее европейские союзники продолжают питать иллюзии и стремятся нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Он указал на недостаток объективной информации у них о реальной ситуации на фронте.
Путин также заявил, что если Киев отвергнет предложения США, то Украине и её европейским союзникам стоит понимать, что события, подобные тем, что произошли в Купянске, неизбежно повторятся на других ключевых участках фронта. Президент добавил, что это в целом соответствует интересам России, так как способствует достижению целей специальной военной операции силовым путем, но страна также готова к мирным переговорам, что требует тщательного обсуждения всех деталей предложенного плана.
