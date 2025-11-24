https://1prime.ru/20251124/tsb--864872198.html

24.11.2025
ЦБ предложил установить единые правила подготовки отчетности эмитентов

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Банк России предложил установить единые правила подготовки и наполнения периодической отчетности эмитентов ценных бумаг, следует из отчета регулятора по итогам публичного обсуждения доклада "Об оптимизации форм раскрытия периодической информации". "Банк России намерен повысить привлекательность годового отчета публичных эмитентов, установив единые правила его подготовки и максимально наполнив его полезной для инвесторов информацией. Прежде всего, планируется установить требования к структуре и содержанию главного документа компании", - говорится в сообщении Центробанка. "В документе появится глава о корпоративном управлении, а также о том, как компания соблюдает принципы и рекомендации кодекса корпоративного управления. Эмитенты, чьи ценные бумаги включены в котировальные списки первого или второго уровня, будут раскрывать информацию о следовании целям устойчивого развития", - добавляется там. Также эмитенты будут рассказывать не только о текущей деятельности, но и о своих планах на будущее, предлагает регулятор. В годовой отчет перекочует "статичная информация", например, общие сведения о деятельности, персональный состав органов управления, сведения о подконтрольных организациях, об акционерах и другие, считает ЦБ. В то же время об оперативных изменениях эмитент сможет сообщать через раскрытие существенных фактов, что позволит уменьшить объемы периодических публикаций, кроме того, сократятся сроки выхода отчетных документов, считает регулятор. "В ближайшей перспективе Банк России намерен начать работу по цифровизации корпоративной отчетности, что в последующем позволит снизить издержки на ее подготовку и раскрытие", - также говорится в сообщении.

