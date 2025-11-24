Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик предупредил о росте цен на первичном рынке жилья в России - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251124/tseny--864861302.html
Аналитик предупредил о росте цен на первичном рынке жилья в России
Аналитик предупредил о росте цен на первичном рынке жилья в России - 24.11.2025, ПРАЙМ
Аналитик предупредил о росте цен на первичном рынке жилья в России
Цены на первичном рынке жилья в России в 2027 году могут значительно превысить уровень инфляции, заявил в понедельник журналистам глава аналитического центра... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T11:00+0300
2025-11-24T11:00+0300
экономика
недвижимость
бизнес
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83419/75/834197538_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_9a3073418fe56ed662aa2be271bb166f.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Цены на первичном рынке жилья в России в 2027 году могут значительно превысить уровень инфляции, заявил в понедельник журналистам глава аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. "С 2027 года ожидается дефицит предложения проектов в высокой степени готовности, который в совокупности с восстановлением спроса приведет к росту цен", - сказал он, подчеркнув, что этот рост может значительно превышать инфляцию. По словам Гольдберга, продажи жилья с 2026 года перейдут к росту за счет увеличения рыночной ипотеки. Аналитик также уточнил, что за десять месяцев 2025 года новостройки в стране подорожали на 6,4% в номинальном выражении и только на 1,5% в реальном.
https://1prime.ru/20251124/fns--864857832.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83419/75/834197538_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_28a0439069bf6064c7fb6f706c8948b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, дом.рф
Экономика, Недвижимость, Бизнес, Дом.РФ
11:00 24.11.2025
 
Аналитик предупредил о росте цен на первичном рынке жилья в России

Гольдберг: цены на жилье в России в 2027 году могут превысить уровень инфляции

© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНедвижимость в Москве
Недвижимость в Москве
Недвижимость в Москве. Архивное фото
© Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Цены на первичном рынке жилья в России в 2027 году могут значительно превысить уровень инфляции, заявил в понедельник журналистам глава аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
"С 2027 года ожидается дефицит предложения проектов в высокой степени готовности, который в совокупности с восстановлением спроса приведет к росту цен", - сказал он, подчеркнув, что этот рост может значительно превышать инфляцию.
По словам Гольдберга, продажи жилья с 2026 года перейдут к росту за счет увеличения рыночной ипотеки.
Аналитик также уточнил, что за десять месяцев 2025 года новостройки в стране подорожали на 6,4% в номинальном выражении и только на 1,5% в реальном.
Новостройка - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
ФНС предложила ввести налоговые вычеты для арендаторов жилья
09:41
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесДом.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала