Аналитик предупредил о росте цен на первичном рынке жилья в России
Аналитик предупредил о росте цен на первичном рынке жилья в России
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Цены на первичном рынке жилья в России в 2027 году могут значительно превысить уровень инфляции, заявил в понедельник журналистам глава аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. "С 2027 года ожидается дефицит предложения проектов в высокой степени готовности, который в совокупности с восстановлением спроса приведет к росту цен", - сказал он, подчеркнув, что этот рост может значительно превышать инфляцию. По словам Гольдберга, продажи жилья с 2026 года перейдут к росту за счет увеличения рыночной ипотеки. Аналитик также уточнил, что за десять месяцев 2025 года новостройки в стране подорожали на 6,4% в номинальном выражении и только на 1,5% в реальном.
