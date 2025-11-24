https://1prime.ru/20251124/turtsiya-864890226.html

Турция ведет переговоры с Южной Кореей по строительству АЭС

АНКАРА, 24 ноя – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры с Южной Кореей по строительству АЭС в республике. "Переговоры между нашими соответствующими учреждениями по вопросу строительства атомной электростанции продолжаются", - сказал турецкий лидер в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Анкаре в понедельник. Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

