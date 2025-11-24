Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251124/turtsiya-864890226.html
2025-11-24T19:57+0300
2025-11-24T19:57+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg
АНКАРА, 24 ноя – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры с Южной Кореей по строительству АЭС в республике. "Переговоры между нашими соответствующими учреждениями по вопросу строительства атомной электростанции продолжаются", - сказал турецкий лидер в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Анкаре в понедельник. Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
19:57 24.11.2025
 
Турция ведет переговоры с Южной Кореей по строительству АЭС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Флаг Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 24 ноя – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры с Южной Кореей по строительству АЭС в республике.
"Переговоры между нашими соответствующими учреждениями по вопросу строительства атомной электростанции продолжаются", - сказал турецкий лидер в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Анкаре в понедельник.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обсудит с Путиным сотрудничество по энергетике, сообщил источник
09:15
 
Заголовок открываемого материала