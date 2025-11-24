Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Балтийском море начинаются военные учения НАТО
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Учения стран НАТО под руководством военно-морских сил Финляндии с участием около пяти тысяч военных и 20 кораблей союзников начинаются в понедельник в Балтийском море. Как ранее сообщили военно-морские силы Финляндии, учения Freezing Winds 25 пройдут на южном побережье страны, в Архипелаговом море и Финском заливе до 4 декабря. В маневрах примут участие корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG1). В общей сложности в учениях будут задействованы около пяти тысяч военнослужащих и порядка 20 кораблей союзников. К маневрам также присоединятся истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения. По данным финских ВМС, в ходе учений будет отрабатываться защита морского сообщения и критической инфраструктуры, оборонительные действия при высадке морского десанта и совместные операции флота с береговыми силами. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в феврале рассказал РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений. На 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В Балтийском море начинаются военные учения НАТО

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Учения стран НАТО под руководством военно-морских сил Финляндии с участием около пяти тысяч военных и 20 кораблей союзников начинаются в понедельник в Балтийском море.
Как ранее сообщили военно-морские силы Финляндии, учения Freezing Winds 25 пройдут на южном побережье страны, в Архипелаговом море и Финском заливе до 4 декабря.
В маневрах примут участие корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG1). В общей сложности в учениях будут задействованы около пяти тысяч военнослужащих и порядка 20 кораблей союзников. К маневрам также присоединятся истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения.
По данным финских ВМС, в ходе учений будет отрабатываться защита морского сообщения и критической инфраструктуры, оборонительные действия при высадке морского десанта и совместные операции флота с береговыми силами.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в феврале рассказал РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений. На 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
