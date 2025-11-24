https://1prime.ru/20251124/uchenye--864868362.html

Российские ученые запатентовали в США новую технологию ИИ для смартфонов

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российские ученые запатентовали в США искусственный интеллект, позволяющий с помощью смартфона распознавать различные документы на фото и видео гораздо быстрее существующих аналогов, рассказали РИА Новости в компании Smart Engines. "Ученые Smart Engines разработали и запатентовали в США технологию искусственного интеллекта, которая находит и классифицирует документы на изображениях и видео, в 2,6 раза эффективнее используя память устройств. В отличие от прошлых моделей, новый метод не требует значительных ресурсов и позволяет быстрее и точнее распознавать паспорта и другие документы с помощью смартфонов", - сообщили в компании. Для тестирования ИИ использовались наборы данных, которые содержали изображения и видеоклипы с удостоверяющими личность документами, снятыми в условиях сложного фона, избыточного освещения и других искажений. Технология использует в 2,6 раза меньше памяти устройства, чем в ранее известных методах, добавили в Smart Engines. Эту разработку внедряют компании из банковской сферы, телеком-отрасли, транспортной сферы и промышленности. Ее используют для распознавания паспортов и других документов при подтверждении личности, онбординге и авторизации пользователей. "Определение расположения и типа объекта на поступающем изображении или в видеопотоке являются первым и фундаментальным этапом распознавания документов. Однако для обучения высокоточных алгоритмов локализации и классификации документов требуются десятки тысяч обучающих выборок. Кроме того, такие алгоритмы содержат миллионы параметров, которые существенно влияют на время вычислений, а также на потребление оперативной и постоянной памяти устройства. Новый алгоритм позволяет эффективнее использовать память устройства и при этом быстрее выполнять поиск и классификацию документа", – прокомментировал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. Сейчас у компании есть 15 американских патентов в области искусственного интеллекта.

