https://1prime.ru/20251124/ugol--864861581.html

Минэнерго дало новый прогноз по мировому спросу на уголь

Минэнерго дало новый прогноз по мировому спросу на уголь - 24.11.2025, ПРАЙМ

Минэнерго дало новый прогноз по мировому спросу на уголь

Прогнозы мирового спроса на уголь могут быть пересмотрены в сторону повышения, заявили РИА Новости в Минэнерго РФ. | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T11:08+0300

2025-11-24T11:08+0300

2025-11-24T11:08+0300

энергетика

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861374120_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d22cd9380eb6aceebb6a485422083a46.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Прогнозы мирового спроса на уголь могут быть пересмотрены в сторону повышения, заявили РИА Новости в Минэнерго РФ. "По мнению Минэнерго, прогнозы мирового спроса на уголь могут быть пересмотрены в сторону повышения объемов спроса на уголь", - сообщили там. В частности, на это может повлиять рост спроса на энергию, спровоцированный ростом населения и урбанизацией, развитием электротранспорта, искусственного интеллекта и центров обработки данных, а также стремлением государств обеспечить энергобезопасность путем диверсификации поставок энергии, считают в Минэнерго. В министерстве добавили, что на сегодняшний день уголь остаётся доминирующим видом топлива для производства электроэнергии в мире – 35% мировой генерации электроэнергии в мире - угольная. А доля России в мировых запасах составляет 6,9% (пятое место), а в добыче – 5% (шестое место). Там также рассказали, что Минэнерго разработало Программу структурного развития и повышения эффективности угольной отрасли до 2030 года. Также в настоящее время подготовлен рабочий проект Программы развития угольной промышленности России на период до 2050 года. И к этой работе привлечены представители научного, экспертного сообщества, представители угольных компаний и угледобывающих регионов. В программе будет отражено современное состояние угольной промышленности России, представлен анализ трендов развития мирового производства и международной торговли углем, угроз для развития угольной промышленности России, сформировано целевое видение на долгосрочный период, заключили в министерстве.

https://1prime.ru/20251015/ugol-863549369.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф