https://1prime.ru/20251124/ukraina-864851041.html
"Никаких компромиссов": в Киеве жестко высказались о ситуации в зоне СВО
"Никаких компромиссов": в Киеве жестко высказались о ситуации в зоне СВО - 24.11.2025, ПРАЙМ
"Никаких компромиссов": в Киеве жестко высказались о ситуации в зоне СВО
Журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что успешные действия российской армии лишают Киев возможности для значительных компромиссов и надежд на... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T05:36+0300
2025-11-24T05:36+0300
2025-11-24T05:36+0300
россия
мировая экономика
киев
москва
украина
дмитрий песков
василий небензя
die welt
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_824b636f94bb1a821b0e019851635aae.jpg
МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. Журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что успешные действия российской армии лишают Киев возможности для значительных компромиссов и надежд на благоприятный исход противостояния с Москвой. "Россияне готовы ко всему, поэтому никаких серьезных компромиссов (С Москвой. — Прим. Ред.) не предвидится, ведь если посмотреть на баланс сил на поле боя, то он меняется в пользу россиян", — отметил он. Ваннер также обратил внимание на сложную ситуацию, в которой находится Киев, в то время как российские силы продолжают оказывать давление на украинскую армию. "И они (Россияне. — Прим. Ред.) продолжают оказывать давление на фронте. Более того, уже сейчас видно, как тяжело положение Украины", — подытожил журналист. На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неудачи на фронте должны побудить Украину к скорейшему началу переговоров. Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя отметил, что украинские войска несут потери и быстро теряют свою боеспособность.
https://1prime.ru/20251123/zapad-864845745.html
https://1prime.ru/20251123/zelenskiy-864836417.html
киев
москва
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_254:0:2387:1600_1920x0_80_0_0_a7ea19df4f642b9cf9b17fec310fc52c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, киев, москва, украина, дмитрий песков, василий небензя, die welt, оон
РОССИЯ, Мировая экономика, Киев, МОСКВА, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Die Welt, ООН
"Никаких компромиссов": в Киеве жестко высказались о ситуации в зоне СВО
Welt: тяжелое положение ВСУ на поле боя не дает Киеву надежд