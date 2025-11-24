Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никаких компромиссов": в Киеве жестко высказались о ситуации в зоне СВО - 24.11.2025, ПРАЙМ
"Никаких компромиссов": в Киеве жестко высказались о ситуации в зоне СВО
"Никаких компромиссов": в Киеве жестко высказались о ситуации в зоне СВО
Журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что успешные действия российской армии лишают Киев возможности для значительных компромиссов и надежд на... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T05:36+0300
2025-11-24T05:36+0300
МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. Журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что успешные действия российской армии лишают Киев возможности для значительных компромиссов и надежд на благоприятный исход противостояния с Москвой. "Россияне готовы ко всему, поэтому никаких серьезных компромиссов (С Москвой. — Прим. Ред.) не предвидится, ведь если посмотреть на баланс сил на поле боя, то он меняется в пользу россиян", — отметил он. Ваннер также обратил внимание на сложную ситуацию, в которой находится Киев, в то время как российские силы продолжают оказывать давление на украинскую армию. "И они (Россияне. — Прим. Ред.) продолжают оказывать давление на фронте. Более того, уже сейчас видно, как тяжело положение Украины", — подытожил журналист. На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неудачи на фронте должны побудить Украину к скорейшему началу переговоров. Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя отметил, что украинские войска несут потери и быстро теряют свою боеспособность.
05:36 24.11.2025
 
"Никаких компромиссов": в Киеве жестко высказались о ситуации в зоне СВО

Welt: тяжелое положение ВСУ на поле боя не дает Киеву надежд

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Киев, Украина. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. Журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что успешные действия российской армии лишают Киев возможности для значительных компромиссов и надежд на благоприятный исход противостояния с Москвой.
"Россияне готовы ко всему, поэтому никаких серьезных компромиссов (С Москвой. — Прим. Ред.) не предвидится, ведь если посмотреть на баланс сил на поле боя, то он меняется в пользу россиян", — отметил он.
Экс-Президент Франции Франсуа Олланд - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
"Тот самый человек". Во Франции отреагировали на призыв помочь Зеленскому
Вчера, 22:11
Ваннер также обратил внимание на сложную ситуацию, в которой находится Киев, в то время как российские силы продолжают оказывать давление на украинскую армию.
"И они (Россияне. — Прим. Ред.) продолжают оказывать давление на фронте. Более того, уже сейчас видно, как тяжело положение Украины", — подытожил журналист.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неудачи на фронте должны побудить Украину к скорейшему началу переговоров.
Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя отметил, что украинские войска несут потери и быстро теряют свою боеспособность.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Положение Зеленского вызвало тревогу в США
Вчера, 07:22
 
РОССИЯ Мировая экономика Киев МОСКВА УКРАИНА Дмитрий Песков Василий Небензя Die Welt ООН
 
 
