"Никаких компромиссов": в Киеве жестко высказались о ситуации в зоне СВО

"Никаких компромиссов": в Киеве жестко высказались о ситуации в зоне СВО

МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. Журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что успешные действия российской армии лишают Киев возможности для значительных компромиссов и надежд на благоприятный исход противостояния с Москвой. "Россияне готовы ко всему, поэтому никаких серьезных компромиссов (С Москвой. — Прим. Ред.) не предвидится, ведь если посмотреть на баланс сил на поле боя, то он меняется в пользу россиян", — отметил он. Ваннер также обратил внимание на сложную ситуацию, в которой находится Киев, в то время как российские силы продолжают оказывать давление на украинскую армию. "И они (Россияне. — Прим. Ред.) продолжают оказывать давление на фронте. Более того, уже сейчас видно, как тяжело положение Украины", — подытожил журналист. На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неудачи на фронте должны побудить Украину к скорейшему началу переговоров. Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя отметил, что украинские войска несут потери и быстро теряют свою боеспособность.

