В США сделали заявление о скором бегстве Зеленского с Украины - 24.11.2025
В США сделали заявление о скором бегстве Зеленского с Украины
В США сделали заявление о скором бегстве Зеленского с Украины - 24.11.2025, ПРАЙМ
В США сделали заявление о скором бегстве Зеленского с Украины
МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. Сложности, с которыми столкнулась Украина, и кризис внутри ее правительства могут вынудить Владимира Зеленского покинуть столицу. Такое мнение озвучил в эфире YouTube-канала Deep Dive бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. "Эти люди управляют Украиной и разрушают ее, превращая в руины. Так что можете им дать сколько угодно денег, и они тут же просто исчезнут, а он (Зеленский. — Прим. Ред.) сбежит из страны", — заявил Макгрегор. Он также отметил, что существенная часть западной финансовой помощи стала добычей украинских коррупционеров, что усугубляет ситуацию на фронте. "Украинская армия не менее коррумпирована, чем украинское общество. И вообще, мы могли бы часами говорить о коррупции на Украине, потому что все, что вы туда отправите будет растрачено или разворовано", — подчеркнул эксперт. На прошлой неделе заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новини.LIVE" заявил, что некомпетентность и коррупция украинского правительства привели страну к национальному кризису. 10 ноября НАБУ начало масштабную операцию по выявлению коррупции в энергетическом секторе. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало снимки сумок, полных иностранных банкнот, обнаруженных в ходе обысков, без указания конкретных сумм. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк проинформировал, что антикоррупционные службы обыскали дом бывшего министра энергетики Германа Галущенко и офис компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", следственные действия также были проведены в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "денежным мешком" Зеленского. Перед обысками предприниматель поспешно покинул Украину. Позднее НАБУ опубликовало аудиозаписи переговоров между Миндичем, представителем "Энергоатома" Дмитрием Басовым и советником Галущенко Игорем Миронюком. Было выяснено, что средства, добытые серыми схемами, легализовывались через офис в центре Киева.
Мировая экономика, Общество, Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дуглас Макгрегор, НАБУ, Энергоатом
05:55 24.11.2025
 
В США сделали заявление о скором бегстве Зеленского с Украины

Макгрегор: Зеленский может сбежать с Украины из-за кризиса власти в Киеве

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. Сложности, с которыми столкнулась Украина, и кризис внутри ее правительства могут вынудить Владимира Зеленского покинуть столицу. Такое мнение озвучил в эфире YouTube-канала Deep Dive бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Эти люди управляют Украиной и разрушают ее, превращая в руины. Так что можете им дать сколько угодно денег, и они тут же просто исчезнут, а он (Зеленский. — Прим. Ред.) сбежит из страны", — заявил Макгрегор.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
В Киеве увидели в словах Трампа тайный сигнал Зеленскому
05:44
Он также отметил, что существенная часть западной финансовой помощи стала добычей украинских коррупционеров, что усугубляет ситуацию на фронте.
"Украинская армия не менее коррумпирована, чем украинское общество. И вообще, мы могли бы часами говорить о коррупции на Украине, потому что все, что вы туда отправите будет растрачено или разворовано", — подчеркнул эксперт.
На прошлой неделе заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новини.LIVE" заявил, что некомпетентность и коррупция украинского правительства привели страну к национальному кризису.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
"Никаких компромиссов": в Киеве жестко высказались о ситуации в зоне СВО
05:36
10 ноября НАБУ начало масштабную операцию по выявлению коррупции в энергетическом секторе. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало снимки сумок, полных иностранных банкнот, обнаруженных в ходе обысков, без указания конкретных сумм.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк проинформировал, что антикоррупционные службы обыскали дом бывшего министра энергетики Германа Галущенко и офис компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", следственные действия также были проведены в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "денежным мешком" Зеленского. Перед обысками предприниматель поспешно покинул Украину.
Позднее НАБУ опубликовало аудиозаписи переговоров между Миндичем, представителем "Энергоатома" Дмитрием Басовым и советником Галущенко Игорем Миронюком. Было выяснено, что средства, добытые серыми схемами, легализовывались через офис в центре Киева.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
СМИ раскрыли суровую реальность о положении Зеленского
Вчера, 22:54
 
Мировая экономикаОбществоКиевУКРАИНАВладимир ЗеленскийДуглас МакгрегорНАБУЭнергоатом
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
