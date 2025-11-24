https://1prime.ru/20251124/ukraina-864851878.html

В США сделали заявление о скором бегстве Зеленского с Украины

МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. Сложности, с которыми столкнулась Украина, и кризис внутри ее правительства могут вынудить Владимира Зеленского покинуть столицу. Такое мнение озвучил в эфире YouTube-канала Deep Dive бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. "Эти люди управляют Украиной и разрушают ее, превращая в руины. Так что можете им дать сколько угодно денег, и они тут же просто исчезнут, а он (Зеленский. — Прим. Ред.) сбежит из страны", — заявил Макгрегор. Он также отметил, что существенная часть западной финансовой помощи стала добычей украинских коррупционеров, что усугубляет ситуацию на фронте. "Украинская армия не менее коррумпирована, чем украинское общество. И вообще, мы могли бы часами говорить о коррупции на Украине, потому что все, что вы туда отправите будет растрачено или разворовано", — подчеркнул эксперт. На прошлой неделе заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новини.LIVE" заявил, что некомпетентность и коррупция украинского правительства привели страну к национальному кризису. 10 ноября НАБУ начало масштабную операцию по выявлению коррупции в энергетическом секторе. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало снимки сумок, полных иностранных банкнот, обнаруженных в ходе обысков, без указания конкретных сумм. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк проинформировал, что антикоррупционные службы обыскали дом бывшего министра энергетики Германа Галущенко и офис компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", следственные действия также были проведены в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "денежным мешком" Зеленского. Перед обысками предприниматель поспешно покинул Украину. Позднее НАБУ опубликовало аудиозаписи переговоров между Миндичем, представителем "Энергоатома" Дмитрием Басовым и советником Галущенко Игорем Миронюком. Было выяснено, что средства, добытые серыми схемами, легализовывались через офис в центре Киева.

