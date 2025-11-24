В США сделали заявление о скором бегстве Зеленского с Украины
Макгрегор: Зеленский может сбежать с Украины из-за кризиса власти в Киеве
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. Сложности, с которыми столкнулась Украина, и кризис внутри ее правительства могут вынудить Владимира Зеленского покинуть столицу. Такое мнение озвучил в эфире YouTube-канала Deep Dive бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Он также отметил, что существенная часть западной финансовой помощи стала добычей украинских коррупционеров, что усугубляет ситуацию на фронте.
"Украинская армия не менее коррумпирована, чем украинское общество. И вообще, мы могли бы часами говорить о коррупции на Украине, потому что все, что вы туда отправите будет растрачено или разворовано", — подчеркнул эксперт.
На прошлой неделе заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новини.LIVE" заявил, что некомпетентность и коррупция украинского правительства привели страну к национальному кризису.
10 ноября НАБУ начало масштабную операцию по выявлению коррупции в энергетическом секторе. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало снимки сумок, полных иностранных банкнот, обнаруженных в ходе обысков, без указания конкретных сумм.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк проинформировал, что антикоррупционные службы обыскали дом бывшего министра энергетики Германа Галущенко и офис компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", следственные действия также были проведены в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "денежным мешком" Зеленского. Перед обысками предприниматель поспешно покинул Украину.
Позднее НАБУ опубликовало аудиозаписи переговоров между Миндичем, представителем "Энергоатома" Дмитрием Басовым и советником Галущенко Игорем Миронюком. Было выяснено, что средства, добытые серыми схемами, легализовывались через офис в центре Киева.