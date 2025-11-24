https://1prime.ru/20251124/ukraina-864852364.html
В США раскрыли, как Келлог загнал Зеленского в угол
В США раскрыли, как Келлог загнал Зеленского в угол - 24.11.2025, ПРАЙМ
В США раскрыли, как Келлог загнал Зеленского в угол
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Glenn Diesen выразил мнение, что отставка специального посланника США по Украине Кита Келлога поставила | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T06:07+0300
2025-11-24T06:07+0300
2025-11-24T06:07+0300
мировая экономика
общество
украина
сша
вашингтон
владимир зеленский
кит келлог
дональд трамп
цру
the guardian
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Glenn Diesen выразил мнение, что отставка специального посланника США по Украине Кита Келлога поставила Владимира Зеленского в трудное положение. "Сторонники жесткой линии в Вашингтоне, такие как Кит Келлог, спецпредставитель по Украине, внушали миру, что Киев побеждает. И он (Зеленский — Прим. Ред.) в это верил, а сейчас вдруг обнаружил, что оказался в тупике. Келлога-то уже нет", — пояснил он. Макговерн считает, что главная проблема Зеленского связана с коррупцией и выбором окружения, которые ослабили его позиции. "Сейчас в расцвете сил, Зеленский и его друзья показаны такими, какими они есть, — то есть, кучкой клептоманов. Зеленский просто зажат. <…> В общем, учитывая коррупцию и неудачи на поле боя, Зеленский находится в очень слабой позиции", — отметил аналитик. На прошлой неделе The Guardian сообщила, что президент США Дональд Трамп назначил нового специального представителя по Украине — министра армии Дэниела Дрисколла. Подобную информацию подтвердил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.Агентство Reuters, ссылаясь на несколько источников, сообщило, что Кит Келлог намерен покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года. Ранее издание Politico писало, что Трамп отправил Дрисколла в Украину для представления Киеву плана, разрабатываемого Вашингтоном для урегулирования ситуации. В четверг Дрисколл провел встречу с Зеленским, которая получила положительную оценку в Белом доме. Также было отмечено, что после этого он проведет брифинги с союзниками по НАТО, чтобы поделиться американским планом.
https://1prime.ru/20251124/ukraina-864851878.html
https://1prime.ru/20251124/zelenskiy-864851757.html
https://1prime.ru/20251119/kellog-864729207.html
украина
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, кит келлог, дональд трамп, цру, the guardian, fox news
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Кит Келлог, Дональд Трамп, ЦРУ, The Guardian, Fox News
В США раскрыли, как Келлог загнал Зеленского в угол
Аналитик Макговерн: Келлог загнал Зеленского в ловушку своей отставкой