В США раскрыли, как Келлог загнал Зеленского в угол - 24.11.2025
В США раскрыли, как Келлог загнал Зеленского в угол
2025-11-24T06:07+0300
2025-11-24T06:07+0300
МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Glenn Diesen выразил мнение, что отставка специального посланника США по Украине Кита Келлога поставила Владимира Зеленского в трудное положение. "Сторонники жесткой линии в Вашингтоне, такие как Кит Келлог, спецпредставитель по Украине, внушали миру, что Киев побеждает. И он (Зеленский — Прим. Ред.) в это верил, а сейчас вдруг обнаружил, что оказался в тупике. Келлога-то уже нет", — пояснил он. Макговерн считает, что главная проблема Зеленского связана с коррупцией и выбором окружения, которые ослабили его позиции. "Сейчас в расцвете сил, Зеленский и его друзья показаны такими, какими они есть, — то есть, кучкой клептоманов. Зеленский просто зажат. &lt;…&gt; В общем, учитывая коррупцию и неудачи на поле боя, Зеленский находится в очень слабой позиции", — отметил аналитик. На прошлой неделе The Guardian сообщила, что президент США Дональд Трамп назначил нового специального представителя по Украине — министра армии Дэниела Дрисколла. Подобную информацию подтвердил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.Агентство Reuters, ссылаясь на несколько источников, сообщило, что Кит Келлог намерен покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года. Ранее издание Politico писало, что Трамп отправил Дрисколла в Украину для представления Киеву плана, разрабатываемого Вашингтоном для урегулирования ситуации. В четверг Дрисколл провел встречу с Зеленским, которая получила положительную оценку в Белом доме. Также было отмечено, что после этого он проведет брифинги с союзниками по НАТО, чтобы поделиться американским планом.
06:07 24.11.2025
 
В США раскрыли, как Келлог загнал Зеленского в угол

МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Glenn Diesen выразил мнение, что отставка специального посланника США по Украине Кита Келлога поставила Владимира Зеленского в трудное положение.
"Сторонники жесткой линии в Вашингтоне, такие как Кит Келлог, спецпредставитель по Украине, внушали миру, что Киев побеждает. И он (Зеленский — Прим. Ред.) в это верил, а сейчас вдруг обнаружил, что оказался в тупике. Келлога-то уже нет", — пояснил он.
Макговерн считает, что главная проблема Зеленского связана с коррупцией и выбором окружения, которые ослабили его позиции.
"Сейчас в расцвете сил, Зеленский и его друзья показаны такими, какими они есть, — то есть, кучкой клептоманов. Зеленский просто зажат. <…> В общем, учитывая коррупцию и неудачи на поле боя, Зеленский находится в очень слабой позиции", — отметил аналитик.
На прошлой неделе The Guardian сообщила, что президент США Дональд Трамп назначил нового специального представителя по Украине — министра армии Дэниела Дрисколла. Подобную информацию подтвердил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.
Агентство Reuters, ссылаясь на несколько источников, сообщило, что Кит Келлог намерен покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года.
Ранее издание Politico писало, что Трамп отправил Дрисколла в Украину для представления Киеву плана, разрабатываемого Вашингтоном для урегулирования ситуации.
В четверг Дрисколл провел встречу с Зеленским, которая получила положительную оценку в Белом доме. Также было отмечено, что после этого он проведет брифинги с союзниками по НАТО, чтобы поделиться американским планом.
