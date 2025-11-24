Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе заявили о коллапсе фронта на Украине - 24.11.2025, ПРАЙМ
В Европе заявили о коллапсе фронта на Украине
В Европе заявили о коллапсе фронта на Украине - 24.11.2025, ПРАЙМ
В Европе заявили о коллапсе фронта на Украине
Итальянская газета IL Fatto Quotidiano сообщает, что, несмотря на принудительные меры по мобилизации, Киев не способен удерживать позиции под давлением успешных | 24.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. Итальянская газета IL Fatto Quotidiano сообщает, что, несмотря на принудительные меры по мобилизации, Киев не способен удерживать позиции под давлением успешных действий российской армии. "Несмотря на драконовскую политику призыва, Киев больше не может мобилизовать достаточное количество солдат для отправки на фронт. Армия, испытывающая нехватку людей и техники, больше не в состоянии контролировать линию фронта, растянувшуюся на сотни километров", — говорится в статье. По мнению издания, ситуация для Киева ухудшается, а строгие методы мобилизации, применяемые Владимиром Зеленским, лишь отвращают граждан. В последнее время киевские власти столкнулись с дефицитом личного состава в вооруженных силах, а агрессивные действия сотрудников военкоматов при задержании лиц, подлежащих мобилизации, вызывают массовое возмущение и протесты. Интернет заполнили видео о силовой мобилизации в украинскую армию, где представителей комиссариатов показывают, как они забирают мужчин в микроавтобусы, применяя при этом насилие. В ответ мужчины призывного возраста на Украине предпринимают всевозможные усилия, чтобы избежать мобилизации: нелегально покидают страну, совершают поджоги военкоматов, прячутся в своих домах и избегают появляться на улице. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявил, что нарушения со стороны работников военкоматов в Украине стали массовым явлением. Он подчеркнул, что сотрудники комиссариатов превышают свои полномочия, избивая людей, сбивая их машинами и провоцируя дорожно-транспортные происшествия для остановки граждан.
07:37 24.11.2025
 
В Европе заявили о коллапсе фронта на Украине

IFQ: ВСУ не могут удерживать фронт, несмотря на насильственную мобилизацию

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. Итальянская газета IL Fatto Quotidiano сообщает, что, несмотря на принудительные меры по мобилизации, Киев не способен удерживать позиции под давлением успешных действий российской армии.
"Несмотря на драконовскую политику призыва, Киев больше не может мобилизовать достаточное количество солдат для отправки на фронт. Армия, испытывающая нехватку людей и техники, больше не в состоянии контролировать линию фронта, растянувшуюся на сотни километров", — говорится в статье.
По мнению издания, ситуация для Киева ухудшается, а строгие методы мобилизации, применяемые Владимиром Зеленским, лишь отвращают граждан.
В последнее время киевские власти столкнулись с дефицитом личного состава в вооруженных силах, а агрессивные действия сотрудников военкоматов при задержании лиц, подлежащих мобилизации, вызывают массовое возмущение и протесты.
Интернет заполнили видео о силовой мобилизации в украинскую армию, где представителей комиссариатов показывают, как они забирают мужчин в микроавтобусы, применяя при этом насилие.
В ответ мужчины призывного возраста на Украине предпринимают всевозможные усилия, чтобы избежать мобилизации: нелегально покидают страну, совершают поджоги военкоматов, прячутся в своих домах и избегают появляться на улице. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявил, что нарушения со стороны работников военкоматов в Украине стали массовым явлением. Он подчеркнул, что сотрудники комиссариатов превышают свои полномочия, избивая людей, сбивая их машинами и провоцируя дорожно-транспортные происшествия для остановки граждан.
