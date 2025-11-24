https://1prime.ru/20251124/ukraina-864857666.html

СМИ сообщили об изменении плана Вашингтона по Украине

СМИ сообщили об изменении плана Вашингтона по Украине - 24.11.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили об изменении плана Вашингтона по Украине

После переговоров в Женеве в план США по урегулированию конфликта в Украине были внесены изменения , сообщает New York Times. | 24.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. После переговоров в Женеве в план США по урегулированию конфликта в Украине были внесены изменения , сообщает New York Times."Рабочая версия теперь отличается от той, что была опубликована в четверг в интернете украинским депутатом", — отмечает издание.План США по урегулированию и позиция РоссииАмериканские власти разработали план, состоящий из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные части: мир, гарантии для Украины, аналогичные пятой статье НАТО, безопасность на европейском континенте, а также будущие отношения сторон с США.В документе предлагают передать контроль над всей территорией Донбасса Москве, официально признать Крым и Донбасс российской территорией, заморозить большинство линий соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сократить численность украинских вооруженных сил наполовину, а также запретить размещение на Украине иностранных войск и вооружения, способного достигать российской территории.Также в инициативе предусматривается отмена американских санкций против России, признание русского языка государственным и официальный статус Украинской православной церкви.Владимир Путин сообщил, что у России есть текст предложенного американского плана, однако детально его еще не обсуждали. Президент России допустил, что данный документ может стать основой для окончательного урегулирования. В общем, Россия довольна текущей ситуацией на фронте, которая ведет к воплощению целей спецоперации, но страна также готова к диалогу и решению проблем мирным путем.

