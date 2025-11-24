Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили об изменении плана Вашингтона по Украине - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251124/ukraina-864857666.html
СМИ сообщили об изменении плана Вашингтона по Украине
СМИ сообщили об изменении плана Вашингтона по Украине - 24.11.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили об изменении плана Вашингтона по Украине
После переговоров в Женеве в план США по урегулированию конфликта в Украине были внесены изменения , сообщает New York Times. | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T09:34+0300
2025-11-24T09:34+0300
мировая экономика
сша
украина
донбасс
владимир путин
new york times
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. После переговоров в Женеве в план США по урегулированию конфликта в Украине были внесены изменения , сообщает New York Times."Рабочая версия теперь отличается от той, что была опубликована в четверг в интернете украинским депутатом", — отмечает издание.План США по урегулированию и позиция РоссииАмериканские власти разработали план, состоящий из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные части: мир, гарантии для Украины, аналогичные пятой статье НАТО, безопасность на европейском континенте, а также будущие отношения сторон с США.В документе предлагают передать контроль над всей территорией Донбасса Москве, официально признать Крым и Донбасс российской территорией, заморозить большинство линий соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сократить численность украинских вооруженных сил наполовину, а также запретить размещение на Украине иностранных войск и вооружения, способного достигать российской территории.Также в инициативе предусматривается отмена американских санкций против России, признание русского языка государственным и официальный статус Украинской православной церкви.Владимир Путин сообщил, что у России есть текст предложенного американского плана, однако детально его еще не обсуждали. Президент России допустил, что данный документ может стать основой для окончательного урегулирования. В общем, Россия довольна текущей ситуацией на фронте, которая ведет к воплощению целей спецоперации, но страна также готова к диалогу и решению проблем мирным путем.
https://1prime.ru/20251124/smi-864856550.html
https://1prime.ru/20251124/smi-864856136.html
сша
украина
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, украина, донбасс, владимир путин, new york times, нато
Мировая экономика, США, УКРАИНА, ДОНБАСС, Владимир Путин, New York Times, НАТО
09:34 24.11.2025
 
СМИ сообщили об изменении плана Вашингтона по Украине

NYT: план Вашингтона по Украине изменили после переговоров в Женеве

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. После переговоров в Женеве в план США по урегулированию конфликта в Украине были внесены изменения , сообщает New York Times.
"Рабочая версия теперь отличается от той, что была опубликована в четверг в интернете украинским депутатом", — отмечает издание.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
СМИ: США пригрозили Украине полной остановкой помощи
09:23

План США по урегулированию и позиция России

Американские власти разработали план, состоящий из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные части: мир, гарантии для Украины, аналогичные пятой статье НАТО, безопасность на европейском континенте, а также будущие отношения сторон с США.
В документе предлагают передать контроль над всей территорией Донбасса Москве, официально признать Крым и Донбасс российской территорией, заморозить большинство линий соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сократить численность украинских вооруженных сил наполовину, а также запретить размещение на Украине иностранных войск и вооружения, способного достигать российской территории.
Также в инициативе предусматривается отмена американских санкций против России, признание русского языка государственным и официальный статус Украинской православной церкви.
Владимир Путин сообщил, что у России есть текст предложенного американского плана, однако детально его еще не обсуждали. Президент России допустил, что данный документ может стать основой для окончательного урегулирования. В общем, Россия довольна текущей ситуацией на фронте, которая ведет к воплощению целей спецоперации, но страна также готова к диалогу и решению проблем мирным путем.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
СМИ: США рассчитывают провести отдельную встречу с Россией по Украине
09:10
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАДОНБАССВладимир ПутинNew York TimesНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала