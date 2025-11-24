https://1prime.ru/20251124/ukraina-864857666.html
СМИ сообщили об изменении плана Вашингтона по Украине
СМИ сообщили об изменении плана Вашингтона по Украине - 24.11.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили об изменении плана Вашингтона по Украине
После переговоров в Женеве в план США по урегулированию конфликта в Украине были внесены изменения , сообщает New York Times. | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T09:34+0300
2025-11-24T09:34+0300
2025-11-24T09:34+0300
мировая экономика
сша
украина
донбасс
владимир путин
new york times
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. После переговоров в Женеве в план США по урегулированию конфликта в Украине были внесены изменения , сообщает New York Times."Рабочая версия теперь отличается от той, что была опубликована в четверг в интернете украинским депутатом", — отмечает издание.План США по урегулированию и позиция РоссииАмериканские власти разработали план, состоящий из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные части: мир, гарантии для Украины, аналогичные пятой статье НАТО, безопасность на европейском континенте, а также будущие отношения сторон с США.В документе предлагают передать контроль над всей территорией Донбасса Москве, официально признать Крым и Донбасс российской территорией, заморозить большинство линий соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сократить численность украинских вооруженных сил наполовину, а также запретить размещение на Украине иностранных войск и вооружения, способного достигать российской территории.Также в инициативе предусматривается отмена американских санкций против России, признание русского языка государственным и официальный статус Украинской православной церкви.Владимир Путин сообщил, что у России есть текст предложенного американского плана, однако детально его еще не обсуждали. Президент России допустил, что данный документ может стать основой для окончательного урегулирования. В общем, Россия довольна текущей ситуацией на фронте, которая ведет к воплощению целей спецоперации, но страна также готова к диалогу и решению проблем мирным путем.
https://1prime.ru/20251124/smi-864856550.html
https://1prime.ru/20251124/smi-864856136.html
сша
украина
донбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, украина, донбасс, владимир путин, new york times, нато
Мировая экономика, США, УКРАИНА, ДОНБАСС, Владимир Путин, New York Times, НАТО
СМИ сообщили об изменении плана Вашингтона по Украине
NYT: план Вашингтона по Украине изменили после переговоров в Женеве