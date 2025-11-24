Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251124/ukraina-864883226.html
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. План, предложенный европейскими государствами для разрешения конфликта на Украине, обречен на провал, пишет Unherd."Этот план пересекает несколько неоднократно заявленных Россией "красных линий", от присутствия войск стран НАТО на Украине, даже если они формально не представляют альянс, до открытой возможности для потенциального членства страны в военном блоке", — говорится в публикации.Обозреватель также отметил, что сами европейские лидеры начинают испытывать сомнения в том, что их инициатива окажет какое-либо воздействие на ход переговоров.Накануне в Женеве состоялись переговоры представителей ЕС, США и Киева, где обсуждались изменения предложений европейской и украинской сторон к американскому плану. Reuters и The Telegraph опубликовали две версии изменений.Согласно одному из вариантов, ЕС предлагает установить численность украинских вооруженных сил на уровне 800 тысяч человек, тогда как другой вариант не предполагает никаких ограничений.Что касается Запорожской АЭС, Reuters сообщает, что её предлагается возобновить под управлением МАГАТЭ, с разделением полученной электроэнергии между Россией и Украиной. В предложении от The Telegraph станция полностью переходит под контроль Киева.В некоторых данных указывается, что европейский план включает запрет на размещение сил НАТО в Украине в мирное время, в то время как другие источники утверждают, что решение о присутствии иностранных войск будет принимать Киев.Одновременно с этим, по данным обоих СМИ, проект ЕС предполагает завершение конфликта по текущей линии фронта, что противоречит ключевому пункту плана США о выводе украинских войск из Донбасса.
мировая экономика, украина, киев, сша, reuters, нато, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, США, Reuters, НАТО, ЕС
17:20 24.11.2025
 
СМИ сообщили Украине ужасные новости из-за европейского плана

UnHerd: инициатива Европы по завершению конфликта на Украине обречена на провал

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. План, предложенный европейскими государствами для разрешения конфликта на Украине, обречен на провал, пишет Unherd.
"Этот план пересекает несколько неоднократно заявленных Россией "красных линий", от присутствия войск стран НАТО на Украине, даже если они формально не представляют альянс, до открытой возможности для потенциального членства страны в военном блоке", — говорится в публикации.
Флаг ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
В ЕС придумали, как оказаться за столом переговоров с Москвой
16:37
Обозреватель также отметил, что сами европейские лидеры начинают испытывать сомнения в том, что их инициатива окажет какое-либо воздействие на ход переговоров.
Накануне в Женеве состоялись переговоры представителей ЕС, США и Киева, где обсуждались изменения предложений европейской и украинской сторон к американскому плану. Reuters и The Telegraph опубликовали две версии изменений.
Согласно одному из вариантов, ЕС предлагает установить численность украинских вооруженных сил на уровне 800 тысяч человек, тогда как другой вариант не предполагает никаких ограничений.
Что касается Запорожской АЭС, Reuters сообщает, что её предлагается возобновить под управлением МАГАТЭ, с разделением полученной электроэнергии между Россией и Украиной. В предложении от The Telegraph станция полностью переходит под контроль Киева.
В некоторых данных указывается, что европейский план включает запрет на размещение сил НАТО в Украине в мирное время, в то время как другие источники утверждают, что решение о присутствии иностранных войск будет принимать Киев.
Одновременно с этим, по данным обоих СМИ, проект ЕС предполагает завершение конфликта по текущей линии фронта, что противоречит ключевому пункту плана США о выводе украинских войск из Донбасса.
Флаг Швеции
МИД Швеции сделал громкое заявление о России
15:57
 
