СМИ сообщили Украине ужасные новости из-за европейского плана
UnHerd: инициатива Европы по завершению конфликта на Украине обречена на провал
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. План, предложенный европейскими государствами для разрешения конфликта на Украине, обречен на провал, пишет Unherd.
"Этот план пересекает несколько неоднократно заявленных Россией "красных линий", от присутствия войск стран НАТО на Украине, даже если они формально не представляют альянс, до открытой возможности для потенциального членства страны в военном блоке", — говорится в публикации.
Обозреватель также отметил, что сами европейские лидеры начинают испытывать сомнения в том, что их инициатива окажет какое-либо воздействие на ход переговоров.
Согласно одному из вариантов, ЕС предлагает установить численность украинских вооруженных сил на уровне 800 тысяч человек, тогда как другой вариант не предполагает никаких ограничений.
Что касается Запорожской АЭС, Reuters сообщает, что её предлагается возобновить под управлением МАГАТЭ, с разделением полученной электроэнергии между Россией и Украиной. В предложении от The Telegraph станция полностью переходит под контроль Киева.
В некоторых данных указывается, что европейский план включает запрет на размещение сил НАТО в Украине в мирное время, в то время как другие источники утверждают, что решение о присутствии иностранных войск будет принимать Киев.
Одновременно с этим, по данным обоих СМИ, проект ЕС предполагает завершение конфликта по текущей линии фронта, что противоречит ключевому пункту плана США о выводе украинских войск из Донбасса.