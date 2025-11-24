https://1prime.ru/20251124/ukraina-864894014.html
План по Украине должен получить согласие России, заявили в Белом доме
План по Украине должен получить согласие России, заявили в Белом доме - 24.11.2025, ПРАЙМ
План по Украине должен получить согласие России, заявили в Белом доме
24.11.2025
ВАШИНГТОН, 24 ноя – ПРАЙМ. США понимают, что план по урегулированию конфликта на Украине должен получить согласие российской стороны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Мы считаем, что находимся в очень хорошей позиции. Конечно, нам нужно убедиться, что все эти пункты согласованы. И, конечно же, нам предстоит добиться того, чтобы другая сторона в этой войне — Россия — также согласилась с ними", — сказала Левитт журналистам. При этом она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп "заслуживает большого признания" за усилия, которые он прилагает, чтобы попытаться привести обе стороны - Москву и Киев - к завершению украинского конфликта.
План по Украине должен получить согласие России, заявили в Белом доме
Левитт: план по Украине должен получить согласие России