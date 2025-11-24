Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
План по Украине должен получить согласие России, заявили в Белом доме - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251124/ukraina-864894014.html
План по Украине должен получить согласие России, заявили в Белом доме
План по Украине должен получить согласие России, заявили в Белом доме - 24.11.2025, ПРАЙМ
План по Украине должен получить согласие России, заявили в Белом доме
США понимают, что план по урегулированию конфликта на Украине должен получить согласие российской стороны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T23:48+0300
2025-11-24T23:48+0300
общество
сша
украина
москва
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/50/841255067_0:156:2400:1506_1920x0_80_0_0_76d1646e86d3ab134154e330a1b825dc.jpg
ВАШИНГТОН, 24 ноя – ПРАЙМ. США понимают, что план по урегулированию конфликта на Украине должен получить согласие российской стороны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Мы считаем, что находимся в очень хорошей позиции. Конечно, нам нужно убедиться, что все эти пункты согласованы. И, конечно же, нам предстоит добиться того, чтобы другая сторона в этой войне — Россия — также согласилась с ними", — сказала Левитт журналистам. При этом она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп "заслуживает большого признания" за усилия, которые он прилагает, чтобы попытаться привести обе стороны - Москву и Киев - к завершению украинского конфликта.
https://1prime.ru/20251124/ukraina-864892651.html
сша
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/50/841255067_32:0:2168:1602_1920x0_80_0_0_dd67bf875b7014f44a8d51dab7a9f746.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, украина, москва, дональд трамп, в мире
Общество , США, УКРАИНА, МОСКВА, Дональд Трамп, В мире
23:48 24.11.2025
 
План по Украине должен получить согласие России, заявили в Белом доме

Левитт: план по Украине должен получить согласие России

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США. Архивное фото
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя – ПРАЙМ. США понимают, что план по урегулированию конфликта на Украине должен получить согласие российской стороны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Мы считаем, что находимся в очень хорошей позиции. Конечно, нам нужно убедиться, что все эти пункты согласованы. И, конечно же, нам предстоит добиться того, чтобы другая сторона в этой войне — Россия — также согласилась с ними", — сказала Левитт журналистам.
При этом она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп "заслуживает большого признания" за усилия, которые он прилагает, чтобы попытаться привести обе стороны - Москву и Киев - к завершению украинского конфликта.
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Bloomberg: план США по Украине не содержит пункта об активах России
Вчера, 22:23
 
ОбществоСШАУКРАИНАМОСКВАДональд ТрампВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала