Пункты плана по Украине требуют детального обсуждения, заявил Ушаков - 24.11.2025
Пункты плана по Украине требуют детального обсуждения, заявил Ушаков
2025-11-24T17:59+0300
2025-11-24T17:59+0300
политика
россия
мировая экономика
украина
аляска
юрий ушаков
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Пункты американского плана по урегулированию на Украине требуют детального обсуждения со сторонами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому многие, я бы сказал, - не все, но многие положения этого плана - они нам представляются вполне приемлемыми. А по другим положениям, там много, там же 28 пунктов, эти положения требуют, конечно, самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами. Но с нами этот вопрос еще не обсуждался", - сказал Ушаков журналистам.
украина
аляска
россия, мировая экономика, украина, аляска, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, Аляска, Юрий Ушаков
17:59 24.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Пункты американского плана по урегулированию на Украине требуют детального обсуждения со сторонами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому многие, я бы сказал, - не все, но многие положения этого плана - они нам представляются вполне приемлемыми. А по другим положениям, там много, там же 28 пунктов, эти положения требуют, конечно, самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами. Но с нами этот вопрос еще не обсуждался", - сказал Ушаков журналистам.
