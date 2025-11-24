https://1prime.ru/20251124/ushakov-864885988.html

Пункты плана по Украине требуют детального обсуждения, заявил Ушаков

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Пункты американского плана по урегулированию на Украине требуют детального обсуждения со сторонами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому многие, я бы сказал, - не все, но многие положения этого плана - они нам представляются вполне приемлемыми. А по другим положениям, там много, там же 28 пунктов, эти положения требуют, конечно, самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами. Но с нами этот вопрос еще не обсуждался", - сказал Ушаков журналистам.

