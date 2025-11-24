https://1prime.ru/20251124/vakhrukov-864877295.html

В МЭР рассказали о ходе эксперимента по гостевым домам

В МЭР рассказали о ходе эксперимента по гостевым домам - 24.11.2025, ПРАЙМ

В МЭР рассказали о ходе эксперимента по гостевым домам

Более 1,7 тысячи гостевых домов в России включены в единый реестр в рамках эксперимента по легализации деятельности гостевых домов, сообщил заместитель министра | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T16:02+0300

2025-11-24T16:02+0300

2025-11-24T16:02+0300

бизнес

россия

общество

рф

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/83338/93/833389349_0:416:2731:1952_1920x0_80_0_0_fe1d52c3a0dd5f3465ae45447f3db5ab.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Более 1,7 тысячи гостевых домов в России включены в единый реестр в рамках эксперимента по легализации деятельности гостевых домов, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. С 1 сентября в 17 регионах России и в федеральной территории "Сириус" стартовал эксперимент по легализации гостевых домов в индивидуальных жилых домах, он продлится до 31 декабря 2027 года. Для того, чтобы жилой дом получил статус гостевого, владелец должен пройти процедуру регистрации в реестре средств размещения. Такая функция запущена в системе "Гостеприимство" с 1 сентября. Со следующего года предоставление услуг в гостевых домах, расположенных на территории регионов-участников эксперимента, сведения о которых не включены в реестр, будет запрещено. "На 19 ноября у нас в реестр включено более 1,7 тысячи гостевых домов. Это те, кто уже прошел весь путь, фактически полностью легализованы и имеют полное право на оказание услуг", - сказал Вахруков, выступая на совещании в Совете Федерации по реализации эксперимента. Он добавил, что при условии распространения регулирования на всю страну удастся легализовать 15 тысяч гостевых домов с номерным фондом порядка 75 тысяч номеров. Кроме того, по словам Вахрукова, к эксперименту по гостевым домам готовы присоединиться 31 регион России. Как сообщали ранее в Минэкономразвития, в соответствии с классификацией в гостевом доме может быть не более 15 комнат для проживания гостей, одновременно в нем может размещаться не более 45 человек. Минимальная площадь одноместной комнаты составляет 9 квадратных метров, двухместной - 12 квадратных метров. При многоместном размещении площадь на одного гостя должна составлять не менее 6 квадратных метров. Кроме того, гостевой дом должен соответствовать техническим требованиям, а также предоставлять гостям определенный набор услуг - уборка номера, смена постельного белья, встреча и другое.

https://1prime.ru/20250625/mer-858900558.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , рф, совет федерации