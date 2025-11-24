Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Великобритания стала самой высокозатратной страной для атомных проектов
Великобритания стала самой высокозатратной страной для атомных проектов
2025-11-24T05:48+0300
2025-11-24T05:48+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
великобритания
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Великобритания стала самой высокозатратной страной в мире для работы над атомными проектами, следует из отчета британской целевой рабочей группы по атомному регулированию. "Великобритания исторически была международным пионером в атомной энергетике... Сегодня она превратилась в самое высокозатратное место в мире для производства атомных проектов. И гражданские, и оборонные программы страдают из-за огромных превышений бюджета и задержек в осуществлении графика", - говорится в отчете, опубликованном на сайте правительства страны. Согласно документу, это систематическая проблема из пяти составляющих: фрагментированной системы контроля, чрезмерно консервативных и дорогостоящих решений, которые несоразмерны рискам, проблемного законодательства, медлительности правительственных инстанций и слабой финансовой мотивации в индустрии. Для решения этой многоуровневой проблемы предлагается 47 рекомендаций с разными сроками выполнения, среди них - создание специальной комиссии, упрощение процедур одобрения и усовершенствование различных стимулов, в том числе и финансовых.
мировая экономика, великобритания
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
05:48 24.11.2025
 
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Великобритания стала самой высокозатратной страной в мире для работы над атомными проектами, следует из отчета британской целевой рабочей группы по атомному регулированию.
"Великобритания исторически была международным пионером в атомной энергетике... Сегодня она превратилась в самое высокозатратное место в мире для производства атомных проектов. И гражданские, и оборонные программы страдают из-за огромных превышений бюджета и задержек в осуществлении графика", - говорится в отчете, опубликованном на сайте правительства страны.
Согласно документу, это систематическая проблема из пяти составляющих: фрагментированной системы контроля, чрезмерно консервативных и дорогостоящих решений, которые несоразмерны рискам, проблемного законодательства, медлительности правительственных инстанций и слабой финансовой мотивации в индустрии.
Для решения этой многоуровневой проблемы предлагается 47 рекомендаций с разными сроками выполнения, среди них - создание специальной комиссии, упрощение процедур одобрения и усовершенствование различных стимулов, в том числе и финансовых.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
