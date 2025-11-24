Великобритания стала самой высокозатратной страной для атомных проектов

https://1prime.ru/20251124/velikobritanija-864851435.html
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Великобритания стала самой высокозатратной страной в мире для работы над атомными проектами, следует из отчета британской целевой рабочей группы по атомному регулированию.
"Великобритания исторически была международным пионером в атомной энергетике... Сегодня она превратилась в самое высокозатратное место в мире для производства атомных проектов. И гражданские, и оборонные программы страдают из-за огромных превышений бюджета и задержек в осуществлении графика", - говорится в отчете, опубликованном на сайте правительства страны.
Согласно документу, это систематическая проблема из пяти составляющих: фрагментированной системы контроля, чрезмерно консервативных и дорогостоящих решений, которые несоразмерны рискам, проблемного законодательства, медлительности правительственных инстанций и слабой финансовой мотивации в индустрии.
Для решения этой многоуровневой проблемы предлагается 47 рекомендаций с разными сроками выполнения, среди них - создание специальной комиссии, упрощение процедур одобрения и усовершенствование различных стимулов, в том числе и финансовых.
