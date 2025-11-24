https://1prime.ru/20251124/velikobritanija-864851435.html

Великобритания стала самой высокозатратной страной для атомных проектов

Великобритания стала самой высокозатратной страной для атомных проектов - 24.11.2025, ПРАЙМ

Великобритания стала самой высокозатратной страной для атомных проектов

Великобритания стала самой высокозатратной страной в мире для работы над атомными проектами, следует из отчета британской целевой рабочей группы по атомному... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T05:48+0300

2025-11-24T05:48+0300

2025-11-24T05:48+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864851435.jpg?1763952507

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Великобритания стала самой высокозатратной страной в мире для работы над атомными проектами, следует из отчета британской целевой рабочей группы по атомному регулированию. "Великобритания исторически была международным пионером в атомной энергетике... Сегодня она превратилась в самое высокозатратное место в мире для производства атомных проектов. И гражданские, и оборонные программы страдают из-за огромных превышений бюджета и задержек в осуществлении графика", - говорится в отчете, опубликованном на сайте правительства страны. Согласно документу, это систематическая проблема из пяти составляющих: фрагментированной системы контроля, чрезмерно консервативных и дорогостоящих решений, которые несоразмерны рискам, проблемного законодательства, медлительности правительственных инстанций и слабой финансовой мотивации в индустрии. Для решения этой многоуровневой проблемы предлагается 47 рекомендаций с разными сроками выполнения, среди них - создание специальной комиссии, упрощение процедур одобрения и усовершенствование различных стимулов, в том числе и финансовых.

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, великобритания