2025-11-24T16:25+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" хочет зарегистрировать в России товарные знаки "Стрипсы", "Чикен", а также еще ряд других товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявки на регистрацию знаков "Стрипсы", "Чикен", "Тарт", "Комбо", "Бамбл", "Бабл", "Омлеттер" и "Айс" были поданы 21 ноября. В качестве заявителя указано ООО "Система ПБО". Под соответствующими товарными знаками сеть хочет продавать блюда из птицы, кондитерские изделия, мороженое, напитки, омлеты, а также оказывать услуги кафе. "Вкусно - и точка" - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.
