Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать в России товарные знаки - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251124/vkusno--864879622.html
"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать в России товарные знаки
"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать в России товарные знаки - 24.11.2025, ПРАЙМ
"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать в России товарные знаки
Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" хочет зарегистрировать в России товарные знаки "Стрипсы", "Чикен", а также еще ряд других товарных знаков,... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T16:25+0300
2025-11-24T16:25+0300
экономика
бизнес
россия
рф
"вкусно - и точка"
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864879470_0:0:2979:1676_1920x0_80_0_0_4c493e92425a8cd129d727b68bc1a15f.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" хочет зарегистрировать в России товарные знаки "Стрипсы", "Чикен", а также еще ряд других товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявки на регистрацию знаков "Стрипсы", "Чикен", "Тарт", "Комбо", "Бамбл", "Бабл", "Омлеттер" и "Айс" были поданы 21 ноября. В качестве заявителя указано ООО "Система ПБО". Под соответствующими товарными знаками сеть хочет продавать блюда из птицы, кондитерские изделия, мороженое, напитки, омлеты, а также оказывать услуги кафе. "Вкусно - и точка" - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.
https://1prime.ru/20250331/sud-856249486.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864879470_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_8e3389445742d528f4852abc0e78734e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, "вкусно - и точка", роспатент
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, "Вкусно - и точка", Роспатент
16:25 24.11.2025
 
"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать в России товарные знаки

"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать товарные знаки "Стрипсы" и "Чикен"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина у ресторана "Вкусно - и точка" на Пушкинской площади в Москве
Мужчина у ресторана Вкусно - и точка на Пушкинской площади в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Мужчина у ресторана "Вкусно - и точка" на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" хочет зарегистрировать в России товарные знаки "Стрипсы", "Чикен", а также еще ряд других товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, заявки на регистрацию знаков "Стрипсы", "Чикен", "Тарт", "Комбо", "Бамбл", "Бабл", "Омлеттер" и "Айс" были поданы 21 ноября. В качестве заявителя указано ООО "Система ПБО".
Под соответствующими товарными знаками сеть хочет продавать блюда из птицы, кондитерские изделия, мороженое, напитки, омлеты, а также оказывать услуги кафе.
"Вкусно - и точка" - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.
Работа ресторана Вкусно — и точка - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
"Вкусно – и точка" судится с кипрским офшором за серию товарных знаков
31 марта, 14:28
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФ"Вкусно - и точка"Роспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала