https://1prime.ru/20251124/vkusno--864879622.html

"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать в России товарные знаки

"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать в России товарные знаки - 24.11.2025, ПРАЙМ

"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать в России товарные знаки

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" хочет зарегистрировать в России товарные знаки "Стрипсы", "Чикен", а также еще ряд других товарных знаков,... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T16:25+0300

2025-11-24T16:25+0300

2025-11-24T16:25+0300

экономика

бизнес

россия

рф

"вкусно - и точка"

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864879470_0:0:2979:1676_1920x0_80_0_0_4c493e92425a8cd129d727b68bc1a15f.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" хочет зарегистрировать в России товарные знаки "Стрипсы", "Чикен", а также еще ряд других товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявки на регистрацию знаков "Стрипсы", "Чикен", "Тарт", "Комбо", "Бамбл", "Бабл", "Омлеттер" и "Айс" были поданы 21 ноября. В качестве заявителя указано ООО "Система ПБО". Под соответствующими товарными знаками сеть хочет продавать блюда из птицы, кондитерские изделия, мороженое, напитки, омлеты, а также оказывать услуги кафе. "Вкусно - и точка" - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.

https://1prime.ru/20250331/sud-856249486.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, "вкусно - и точка", роспатент