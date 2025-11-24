Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань открыл торги понедельника ростом - 24.11.2025
Юань открыл торги понедельника ростом
Юань открыл торги понедельника ростом
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов повышается до 11,11 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышался на 2 копейки, до 11,11 рубля.
10:04 24.11.2025
 
Юань открыл торги понедельника ростом

Курс юаня повышается до 11,11 рубля

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов повышается до 11,11 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышался на 2 копейки, до 11,11 рубля.
Российский рынок акций в начале дня показывает рост
08:11
 
