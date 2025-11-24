https://1prime.ru/20251124/yuan--864880513.html

Курс юаня на Мосбирже продолжает снижаться

Курс юаня на Мосбирже продолжает снижаться - 24.11.2025, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже продолжает снижаться

Курс китайской валюты к рублю в понедельник продолжает снижаться четвертую торговую сессию подряд, обновляя минимумы с прошлого месяца и направляясь в район... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T16:38+0300

2025-11-24T16:38+0300

2025-11-24T16:38+0300

экономика

рынок

торги

рф

дмитрий бабин

ук альфа-капитал

"бкс мир инвестиций"

цб китая

https://cdnn.1prime.ru/img/83302/56/833025680_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_626cd9caeea0a6dc02f2b415739da302.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник продолжает снижаться четвертую торговую сессию подряд, обновляя минимумы с прошлого месяца и направляясь в район круглой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.18 мск снижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,05 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,01-11,12 рубля. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет плюс 0,25% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже, увеличившись с плюс 0,21% на предыдущих торгах. А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,86 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню в России составляет 7,137, а на форексе - 7,104, то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 0,5%. На внебиржевом же рынке доллар котируется по 78,44 рубля. "Главным фактором укрепления рубля являются "геополитические надежды". Дополнительную поддержку рублю оказывает приближение налогового периода — экспортеры активизируют продажи валютной выручки для уплаты рублей в бюджет", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Важным фактором остается и жесткая монетарная политика Центробанка, что сохраняет привлекательность рублевых активов для сбережений и существенно удорожает спекуляции против рубля, добавляет он. Юань опустился к психологически важному уровню 11 рублей и в ближайшие сессии может проверить его на прочность, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Однако вряд ли котировки уйдут существенно ниже этой поддержки, поскольку уже в среду исчерпаются дополнительные продажи валюты в режиме, осуществляемые для исполнения фискальных обязательств 28 ноября", - добавляет он. Китайский экспорт в Россию в октябре зафиксировал максимальное за последние восемь месяцев снижение, что уменьшает естественную поддержку для юаня, а валютный фиксинг и политика ЦБ Китая направлены на стабилизацию юаня в условиях слабого глобального спроса, отмечает независимый финансово-экономический эксперт Алексей Лерон. "Ожидания по выпуску российских государственных облигаций в юанях до 400 миллиардов рублей в эквиваленте увеличивают прогнозируемое предложение китайской валюты на внутреннем рынке (от Минфина РФ). В краткосрочной перспективе базовый сценарий предполагает сохранение курсом диапазона 11,0–11,4 рубля за юань. Валютный рынок ищет новую точку равновесия", - заключает он.

https://1prime.ru/20251124/kurs-864803296.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, рф, дмитрий бабин, ук альфа-капитал, "бкс мир инвестиций", цб китая