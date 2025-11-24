https://1prime.ru/20251124/yuan-864868537.html

Курс юаня перешел к снижению в направлении 11 рублей

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты перешел к снижению и направляется к психологической отметке 11 рублей, выше которой он держится с середины октября, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.41 мск снижался на 5 копеек, до 11,04 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,02-11,12 рубля. Курс в понедельник продолжит двигаться в нижней половине целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом национальная валюта попытается продолжить тенденцию к укреплению, в результате чего юань может протестировать нижнюю границу данного коридора. Дополнительную поддержку рубль получит со стороны экспортеров, которые будут готовиться к пику налоговых выплат", - добавляет он. Российская валюта также отыгрывает ожидания геополитического потепления, полагает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Экспортеры могут увеличить продажу валютной выручки для расчета с бюджетом и накопления рублей под годовые премии и бонусы сотрудникам", - добавляет он.

