технологии
россия
мария захарова
мид рф
Захарова призвала ввести пластиковые ID-карты
Захарова: нужно подумать над ID-картами перед внедрением цифрового профиля
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Необходимо подумать над вопросом пластиковых идентификационных карт, которые были бы промежуточным звеном между паспортом и цифровым профилем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я бы упомянула проблему все-таки каких-то ID-карт, идентификационных. Потому что пока у нас только паспорт и будущий цифровой профиль, а где промежуточное звено в виде какой-то пластиковой карты", - заявила Захарова
Цифровой профиль – это ответственность перед каждым конкретным гражданином, но между существующими базами данных есть разночтения, отметила она.
"Есть информация на "Госуслугах", есть информация на mos.ru, есть информация в профильных базах ведомств различных. Это нужно приводить в соответствие и нужно гармонизировать этот процесс", - сказала она в ходе пленарного заседания межфракционной конференции "Приоритеты социально-экономического развития России".
Только после этого можно повсеместно внедрять цифровой профиль, который, конечно, нужен, подчеркнула Захарова.
