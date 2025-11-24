https://1prime.ru/20251124/zakharova--864874312.html

Захарова призвала ввести пластиковые ID-карты

Захарова призвала ввести пластиковые ID-карты - 24.11.2025, ПРАЙМ

Захарова призвала ввести пластиковые ID-карты

Необходимо подумать над вопросом пластиковых идентификационных карт, которые были бы промежуточным звеном между паспортом и цифровым профилем, заявила... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T15:27+0300

2025-11-24T15:27+0300

2025-11-24T15:27+0300

технологии

россия

мария захарова

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864874144_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a56195fee18f782a975116a7a6b12178.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Необходимо подумать над вопросом пластиковых идентификационных карт, которые были бы промежуточным звеном между паспортом и цифровым профилем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Я бы упомянула проблему все-таки каких-то ID-карт, идентификационных. Потому что пока у нас только паспорт и будущий цифровой профиль, а где промежуточное звено в виде какой-то пластиковой карты", - заявила Захарова. Цифровой профиль – это ответственность перед каждым конкретным гражданином, но между существующими базами данных есть разночтения, отметила она. "Есть информация на "Госуслугах", есть информация на mos.ru, есть информация в профильных базах ведомств различных. Это нужно приводить в соответствие и нужно гармонизировать этот процесс", - сказала она в ходе пленарного заседания межфракционной конференции "Приоритеты социально-экономического развития России". Только после этого можно повсеместно внедрять цифровой профиль, который, конечно, нужен, подчеркнула Захарова.

https://1prime.ru/20241017/profil-852227896.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, мария захарова, мид рф