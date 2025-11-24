https://1prime.ru/20251124/zakharova-864879783.html

Западные СМИ покрывают киевский режим, как мафия, заявила Захарова

МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Западные издания покрывают киевский режим, как настоящая мировая мафия, не публикуя информацию о преступлениях киевской верхушки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По данным, на которые ссылается Захарова, ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил, что газета Wall Street Journal держит у себя материалы с деталями коррупционных схем главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. По имеющимся у них сведениям, он присвоил сотни миллионов долларов из американской помощи для Киева, однако, как отмечает Карлсон, газета так и не опубликовывала эти материалы. "Потому что недавно итальянская газета Corriere della Sera точно так же отказывалась публиковать интервью (главы МИД России) Сергея Лаврова, в котором министр в том числе приводил факты, свидетельствующие о неонацистской сущности киевского режима. Настоящая мировая мафия!" - написала она в своем Telegram-канале, комментируя заявление Карлсона. Ранее ведущее итальянское издание Corriere della Sera взяло интервью у главы МИД РФ, но затем отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Corriere подвергла цензуре интервью из-за страха обсуждать проблему неонацизма. Полная версия ответов Лаврова была опубликована на сайте МИД РФ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.

