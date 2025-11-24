Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова оценила добычу полезных ископаемых для ИИ - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251124/zakharova-864886267.html
Захарова оценила добычу полезных ископаемых для ИИ
Захарова оценила добычу полезных ископаемых для ИИ - 24.11.2025, ПРАЙМ
Захарова оценила добычу полезных ископаемых для ИИ
Добыча полезных ископаемых для современных систем искусственного интеллекта превращается в борьбу за экономический передел мира, в котором Запад, как и в... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T18:00+0300
2025-11-24T18:00+0300
экономика
технологии
россия
запад
мария захарова
мид рф
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864748280_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_bbb0d6562e8050511bccecfd0b223a69.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Добыча полезных ископаемых для современных систем искусственного интеллекта превращается в борьбу за экономический передел мира, в котором Запад, как и в прежние колониальные времена, пытается использовать ресурсы развивающихся стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и по данным Научно-исследовательского института тоже ооновской организации ЮНИТА, добыча полезных ископаемых для систем искусственного интеллекта становится борьбой за экономический передел планетарного масштаба", - сказала дипломат в ходе межфракционной конференции в Государственной думе "Приоритеты социально-экономического развития России". По ее словам, залежи полезных ископаемых и минералов для производства смартфонов и других высокотехнологичных систем расположены в развивающихся странах, а западные компании-производители эксплуатируют недра и рабочую силу этих государств " в геометрической прогрессии". "Сейчас уже речь идет о таком термине, как "минеральный колониализм", - отметила Захарова. Добыча таких минералов, как графит, литий и кобальт, необходимых для цифрового перехода, в 2050 году увеличится на 500%. "Это только сейчас, без открытия как-либо новых технологий в сфере цифры и искусственного интеллекта. Но это, как вы понимаете, просто усилит неравномерное распределение всего, в том числе тех самых экологических вопросов, которые мы называем "экологическим бременем", - подчеркнула она.
https://1prime.ru/20251124/uchenye--864868362.html
https://1prime.ru/20251123/uvolnenie-864843473.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864748280_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_f4b2d1ba1d3db3ea30268e03a18dc0fa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, запад, мария захарова, мид рф, оон
Экономика, Технологии, РОССИЯ, ЗАПАД, Мария Захарова, МИД РФ, ООН
18:00 24.11.2025
 
Захарова оценила добычу полезных ископаемых для ИИ

Захарова: добыча полезных ископаемых для ИИ становится борьбой за передел мира

© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Добыча полезных ископаемых для современных систем искусственного интеллекта превращается в борьбу за экономический передел мира, в котором Запад, как и в прежние колониальные времена, пытается использовать ресурсы развивающихся стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и по данным Научно-исследовательского института тоже ооновской организации ЮНИТА, добыча полезных ископаемых для систем искусственного интеллекта становится борьбой за экономический передел планетарного масштаба", - сказала дипломат в ходе межфракционной конференции в Государственной думе "Приоритеты социально-экономического развития России".
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Российские ученые запатентовали в США новую технологию ИИ для смартфонов
13:49
По ее словам, залежи полезных ископаемых и минералов для производства смартфонов и других высокотехнологичных систем расположены в развивающихся странах, а западные компании-производители эксплуатируют недра и рабочую силу этих государств " в геометрической прогрессии".
"Сейчас уже речь идет о таком термине, как "минеральный колониализм", - отметила Захарова.
Добыча таких минералов, как графит, литий и кобальт, необходимых для цифрового перехода, в 2050 году увеличится на 500%.
"Это только сейчас, без открытия как-либо новых технологий в сфере цифры и искусственного интеллекта. Но это, как вы понимаете, просто усилит неравномерное распределение всего, в том числе тех самых экологических вопросов, которые мы называем "экологическим бременем", - подчеркнула она.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Внедрение ИИ не приведет к массовым увольнениям, считает эксперт
Вчера, 16:13
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯЗАПАДМария ЗахароваМИД РФООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала