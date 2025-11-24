https://1prime.ru/20251124/zarplata-864794557.html
Россиянам рассказали, кому положена тринадцатая зарплата в декабре
Россиянам рассказали, кому положена тринадцатая зарплата в декабре
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Тринадцатая зарплата - вовсе не обязательная выплата, которой работодатель должен порадовать коллектив к концу года. Что это такое и чем отличается от годового бонуса и премии, агентству “Прайм” рассказал Алексей Чихачев, управляющий партнёр HR-агентства А2.“Тринадцатая зарплата" — это по сути народное название годовой премии: дополнительного вознаграждения по итогам работы за календарный год, которое чаще всего выплачивают в декабре”, - отметил он.В Трудовом кодексе такого термина нет, и отдельно "тринадцатая" нигде не закреплена: это стимулирующая выплата, а не обязательная часть заработка. Право на нее возникает только если она прописана в трудовом или коллективном договоре, положении об оплате труда и премировании.В 2025 году подход не менялся: тринадцатая зарплата облагается НДФЛ и страховыми взносами на общих основаниях, при этом для высоких доходов срабатывает прогрессивная шкала — крупный годовой бонус может попасть под повышенную ставку.Юридически тринадцатая зарплата, годовой бонус и любая премия — один класс выплат: это поощрение за труд, которое работодатель может ввести и формализовать в своих локальных актах; различия больше в практике и ожиданиях сотрудников. Обычно под тринадцатой зарплатой понимают относительно предсказуемую, часто равную окладу сумму для широкой группы работников при успешных финансовых результатах компании в течение года.Годовой бонус чаще носит выборочный характер и жёстко привязан к KPI конкретного сотрудника или команды. Премия может вовсе не быть привязана к календарному периоду: она зависит от заслуг работника на конкретный момент времени.“В этом году, на фоне осторожности бизнеса и роста издержек, мы видим, что компании реже обещают автоматическую “тринадцатую” всем, но сохраняют и усиливают систему адресных годовых бонусов для ключевых ролей”, - говорит Чихачев.В некоторых компаниях тринадцатая зарплата фактически превращается в комбинированную схему — базовая фиксированная часть плюс переменная, завязанная на результат, добавил он.
