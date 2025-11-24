Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали, кому положена тринадцатая зарплата в декабре - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251124/zarplata-864794557.html
Россиянам рассказали, кому положена тринадцатая зарплата в декабре
Россиянам рассказали, кому положена тринадцатая зарплата в декабре - 24.11.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, кому положена тринадцатая зарплата в декабре
Тринадцатая зарплата - вовсе не обязательная выплата, которой работодатель должен порадовать коллектив к концу года. Что это такое и чем отличается от годового... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T02:02+0300
2025-11-24T02:02+0300
зарплата
общество
рынок труда
кадры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Тринадцатая зарплата - вовсе не обязательная выплата, которой работодатель должен порадовать коллектив к концу года. Что это такое и чем отличается от годового бонуса и премии, агентству “Прайм” рассказал Алексей Чихачев, управляющий партнёр HR-агентства А2.“Тринадцатая зарплата" — это по сути народное название годовой премии: дополнительного вознаграждения по итогам работы за календарный год, которое чаще всего выплачивают в декабре”, - отметил он.В Трудовом кодексе такого термина нет, и отдельно "тринадцатая" нигде не закреплена: это стимулирующая выплата, а не обязательная часть заработка. Право на нее возникает только если она прописана в трудовом или коллективном договоре, положении об оплате труда и премировании.В 2025 году подход не менялся: тринадцатая зарплата облагается НДФЛ и страховыми взносами на общих основаниях, при этом для высоких доходов срабатывает прогрессивная шкала — крупный годовой бонус может попасть под повышенную ставку.Юридически тринадцатая зарплата, годовой бонус и любая премия — один класс выплат: это поощрение за труд, которое работодатель может ввести и формализовать в своих локальных актах; различия больше в практике и ожиданиях сотрудников. Обычно под тринадцатой зарплатой понимают относительно предсказуемую, часто равную окладу сумму для широкой группы работников при успешных финансовых результатах компании в течение года.Годовой бонус чаще носит выборочный характер и жёстко привязан к KPI конкретного сотрудника или команды. Премия может вовсе не быть привязана к календарному периоду: она зависит от заслуг работника на конкретный момент времени.“В этом году, на фоне осторожности бизнеса и роста издержек, мы видим, что компании реже обещают автоматическую “тринадцатую” всем, но сохраняют и усиливают систему адресных годовых бонусов для ключевых ролей”, - говорит Чихачев.В некоторых компаниях тринадцатая зарплата фактически превращается в комбинированную схему — базовая фиксированная часть плюс переменная, завязанная на результат, добавил он.
https://1prime.ru/20251104/roditeli-864193789.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3947920576951501a1cf5808de47b124.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
зарплата, общество , рынок труда, кадры
зарплата, Общество , рынок труда, Кадры
02:02 24.11.2025
 
Россиянам рассказали, кому положена тринадцатая зарплата в декабре

Эксперт Чихачев объяснил, кому в декабре заплатят тринадцатую зарплату

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Тринадцатая зарплата - вовсе не обязательная выплата, которой работодатель должен порадовать коллектив к концу года. Что это такое и чем отличается от годового бонуса и премии, агентству “Прайм” рассказал Алексей Чихачев, управляющий партнёр HR-агентства А2.
“Тринадцатая зарплата" — это по сути народное название годовой премии: дополнительного вознаграждения по итогам работы за календарный год, которое чаще всего выплачивают в декабре”, - отметил он.
В Трудовом кодексе такого термина нет, и отдельно "тринадцатая" нигде не закреплена: это стимулирующая выплата, а не обязательная часть заработка. Право на нее возникает только если она прописана в трудовом или коллективном договоре, положении об оплате труда и премировании.
В 2025 году подход не менялся: тринадцатая зарплата облагается НДФЛ и страховыми взносами на общих основаниях, при этом для высоких доходов срабатывает прогрессивная шкала — крупный годовой бонус может попасть под повышенную ставку.
Юридически тринадцатая зарплата, годовой бонус и любая премия — один класс выплат: это поощрение за труд, которое работодатель может ввести и формализовать в своих локальных актах; различия больше в практике и ожиданиях сотрудников. Обычно под тринадцатой зарплатой понимают относительно предсказуемую, часто равную окладу сумму для широкой группы работников при успешных финансовых результатах компании в течение года.
Молодая семья с детьми - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
В России могут ввести зарплату для воспитывающих детей родителей
4 ноября, 03:27
Годовой бонус чаще носит выборочный характер и жёстко привязан к KPI конкретного сотрудника или команды. Премия может вовсе не быть привязана к календарному периоду: она зависит от заслуг работника на конкретный момент времени.
“В этом году, на фоне осторожности бизнеса и роста издержек, мы видим, что компании реже обещают автоматическую “тринадцатую” всем, но сохраняют и усиливают систему адресных годовых бонусов для ключевых ролей”, - говорит Чихачев.
В некоторых компаниях тринадцатая зарплата фактически превращается в комбинированную схему — базовая фиксированная часть плюс переменная, завязанная на результат, добавил он.
 
зарплатаОбществорынок трудаКадры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала