Титов: переход на расчеты в нацвалютах снизил зависимость от доллара

Практически полный переход на расчеты в национальных валютах РФ и КНР позволил странам снизить зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления | 24.11.2025, ПРАЙМ

СИАНЬ(Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Практически полный переход на расчеты в национальных валютах РФ и КНР позволил странам снизить зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления и валютных колебаний, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Очень важным инструментом борьбы с давлением Запада стало то, что 95% расчётов между нашими странами сегодня осуществляются в национальных валютах", - заявил Титов на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей. По его словам, это снизило зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления и валютных колебаний. "Это создает надежную основу для дальнейшего углубления сотрудничества, особенно в условиях глобальной нестабильности", - указал Титов. Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.

