https://1prime.ru/20251124/zavisimost-864852145.html
Титов: переход на расчеты в нацвалютах снизил зависимость от доллара
Титов: переход на расчеты в нацвалютах снизил зависимость от доллара - 24.11.2025, ПРАЙМ
Титов: переход на расчеты в нацвалютах снизил зависимость от доллара
Практически полный переход на расчеты в национальных валютах РФ и КНР позволил странам снизить зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T06:00+0300
2025-11-24T06:00+0300
2025-11-24T06:00+0300
россия
экономика
рынок
рф
китай
кнр
борис титов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864852145.jpg?1763953240
СИАНЬ(Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Практически полный переход на расчеты в национальных валютах РФ и КНР позволил странам снизить зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления и валютных колебаний, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Очень важным инструментом борьбы с давлением Запада стало то, что 95% расчётов между нашими странами сегодня осуществляются в национальных валютах", - заявил Титов на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей.
По его словам, это снизило зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления и валютных колебаний.
"Это создает надежную основу для дальнейшего углубления сотрудничества, особенно в условиях глобальной нестабильности", - указал Титов.
Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
рф
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рынок, рф, китай, кнр, борис титов
РОССИЯ, Экономика, Рынок, РФ, КИТАЙ, КНР, Борис Титов
Титов: переход на расчеты в нацвалютах снизил зависимость от доллара
Титов: переход на расчеты в национальных валютах снизил зависимость от доллара
СИАНЬ(Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Практически полный переход на расчеты в национальных валютах РФ и КНР позволил странам снизить зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления и валютных колебаний, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Очень важным инструментом борьбы с давлением Запада стало то, что 95% расчётов между нашими странами сегодня осуществляются в национальных валютах", - заявил Титов на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей.
По его словам, это снизило зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления и валютных колебаний.
"Это создает надежную основу для дальнейшего углубления сотрудничества, особенно в условиях глобальной нестабильности", - указал Титов.
Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.