Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Титов: переход на расчеты в нацвалютах снизил зависимость от доллара - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251124/zavisimost-864852145.html
Титов: переход на расчеты в нацвалютах снизил зависимость от доллара
Титов: переход на расчеты в нацвалютах снизил зависимость от доллара - 24.11.2025, ПРАЙМ
Титов: переход на расчеты в нацвалютах снизил зависимость от доллара
Практически полный переход на расчеты в национальных валютах РФ и КНР позволил странам снизить зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T06:00+0300
2025-11-24T06:00+0300
россия
экономика
рынок
рф
китай
кнр
борис титов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864852145.jpg?1763953240
СИАНЬ(Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Практически полный переход на расчеты в национальных валютах РФ и КНР позволил странам снизить зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления и валютных колебаний, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Очень важным инструментом борьбы с давлением Запада стало то, что 95% расчётов между нашими странами сегодня осуществляются в национальных валютах", - заявил Титов на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей. По его словам, это снизило зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления и валютных колебаний. "Это создает надежную основу для дальнейшего углубления сотрудничества, особенно в условиях глобальной нестабильности", - указал Титов. Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
рф
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рынок, рф, китай, кнр, борис титов
РОССИЯ, Экономика, Рынок, РФ, КИТАЙ, КНР, Борис Титов
06:00 24.11.2025
 
Титов: переход на расчеты в нацвалютах снизил зависимость от доллара

Титов: переход на расчеты в национальных валютах снизил зависимость от доллара

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИАНЬ(Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Практически полный переход на расчеты в национальных валютах РФ и КНР позволил странам снизить зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления и валютных колебаний, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Очень важным инструментом борьбы с давлением Запада стало то, что 95% расчётов между нашими странами сегодня осуществляются в национальных валютах", - заявил Титов на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей.
По его словам, это снизило зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления и валютных колебаний.
"Это создает надежную основу для дальнейшего углубления сотрудничества, особенно в условиях глобальной нестабильности", - указал Титов.
Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
 
ЭкономикаРОССИЯРынокРФКИТАЙКНРБорис Титов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала