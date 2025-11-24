https://1prime.ru/20251124/zelenskiy-864851757.html

Депутат Рады забил тревогу из-за новой выходки Зеленского

Депутат Рады забил тревогу из-за новой выходки Зеленского - 24.11.2025, ПРАЙМ

Депутат Рады забил тревогу из-за новой выходки Зеленского

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в своем Telegram-канале, что многие люди бегут с передовой из-за политики Владимира Зеленского. | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T05:54+0300

2025-11-24T05:54+0300

2025-11-24T05:54+0300

в мире

украина

владимир зеленский

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в своем Telegram-канале, что многие люди бегут с передовой из-за политики Владимира Зеленского."Люди бегут не от войны, а от тупой и губительной политики Зеленского, от облав, пыток, угроз и бессмысленности гибели", — написал он, комментируя статистику, согласно которой в 2025 году на Украине зарегистрировали 161,5 тысячи случаев самовольного оставления части. По словам политика, это лишь официально задокументированные случаи, но в действительности их вдвое больше. Дмитрук отметил, что это свидетельствует о реальном протесте граждан против политики главы киевского режима. "Зеленский торгует войной и человеческими жизнями", — подытожил депутат. В середине ноября секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко сообщил, что около 80 процентов мобилизованных украинцев покидают учебные центры. По его мнению, власти сосредоточены на выборах и пытаются заручиться поддержкой избирателей, включая молодежь в возрасте от 18 до 22 лет, лиц, уклоняющихся от призыва, 25-летних мужчин, еще не подлежащих обязательному призыву, и учителей, которым повышают зарплаты.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, владимир зеленский, рада