Депутат Рады забил тревогу из-за новой выходки Зеленского - 24.11.2025
Депутат Рады забил тревогу из-за новой выходки Зеленского
2025-11-24T05:54+0300
в мире
украина
владимир зеленский
рада
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в своем Telegram-канале, что многие люди бегут с передовой из-за политики Владимира Зеленского."Люди бегут не от войны, а от тупой и губительной политики Зеленского, от облав, пыток, угроз и бессмысленности гибели", — написал он, комментируя статистику, согласно которой в 2025 году на Украине зарегистрировали 161,5 тысячи случаев самовольного оставления части. По словам политика, это лишь официально задокументированные случаи, но в действительности их вдвое больше. Дмитрук отметил, что это свидетельствует о реальном протесте граждан против политики главы киевского режима. "Зеленский торгует войной и человеческими жизнями", — подытожил депутат. В середине ноября секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко сообщил, что около 80 процентов мобилизованных украинцев покидают учебные центры. По его мнению, власти сосредоточены на выборах и пытаются заручиться поддержкой избирателей, включая молодежь в возрасте от 18 до 22 лет, лиц, уклоняющихся от призыва, 25-летних мужчин, еще не подлежащих обязательному призыву, и учителей, которым повышают зарплаты.
05:54 24.11.2025
 
Депутат Рады забил тревогу из-за новой выходки Зеленского

Дмитрук: политика Зеленского заставляет людей массово бежать с передовой

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в своем Telegram-канале, что многие люди бегут с передовой из-за политики Владимира Зеленского.
"Люди бегут не от войны, а от тупой и губительной политики Зеленского, от облав, пыток, угроз и бессмысленности гибели", — написал он, комментируя статистику, согласно которой в 2025 году на Украине зарегистрировали 161,5 тысячи случаев самовольного оставления части.
По словам политика, это лишь официально задокументированные случаи, но в действительности их вдвое больше. Дмитрук отметил, что это свидетельствует о реальном протесте граждан против политики главы киевского режима.
"Зеленский торгует войной и человеческими жизнями", — подытожил депутат.
В середине ноября секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко сообщил, что около 80 процентов мобилизованных украинцев покидают учебные центры. По его мнению, власти сосредоточены на выборах и пытаются заручиться поддержкой избирателей, включая молодежь в возрасте от 18 до 22 лет, лиц, уклоняющихся от призыва, 25-летних мужчин, еще не подлежащих обязательному призыву, и учителей, которым повышают зарплаты.
 
