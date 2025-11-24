"С рук не сойдет": в Британии вышли из себя из-за Зеленского
Политик Гэллоуэй заявил, что Зеленскому не удастся избежать ответственности за коррупцию
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Британский политик Джордж Гэллоуэй заявил на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский не сможет избежать ответственности за коррупционный скандал на Украине.
"Кража такого масштаба не сойдет Зеленскому с рук. Возможно, уже сейчас кто-то думает о том, как привлечь его к ответственности", — отметил Гэллоуэй.
Он также обвинил западные правительства в содействии разграблению миллиардов долларов, посредством отправки их на Украину без должного контроля.
"Попробуйте представить 45 миллиардов долларов. Именно столько было выделено вашим правительством — если вы живете в США, Великобритании, Франции или Германии или любой другой стране Евросоюза и за его пределами — ваше правительство выделило 45 миллиардов долларов, которые были украдены Зеленским, его семьей и его ближайшими соратниками", — обратился политик к аудитории.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило 10 ноября о проведении крупной спецоперации в энергетическом секторе и опубликовало фотографии с сумками, полными иностранной валюты, найденными в ходе рейда. По информации депутата Ярослава Железняка, следственные действия велись у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который уже успел покинуть страну. Позднее НАБУ опубликовало отрывки из аудиозаписей, связанных с коррупцией в энергетической сфере, в которых участвуют лица, идентифицированные как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — сотрудник "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Одиннадцатого ноября НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам, причастным к коррупционным схемам в энергетике, включая Миндича. В их число также попал экс-вице-премьер Украины Алексей Чернышов. 13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. 19 ноября Верховная рада приняла решение освободить Галущенко от должности министра юстиции, а Светлану Гринчук — с поста министра энергетики.