"С рук не сойдет": в Британии вышли из себя из-за Зеленского - 24.11.2025
https://1prime.ru/20251124/zelenskiy-864852794.html
"С рук не сойдет": в Британии вышли из себя из-за Зеленского
"С рук не сойдет": в Британии вышли из себя из-за Зеленского - 24.11.2025, ПРАЙМ
"С рук не сойдет": в Британии вышли из себя из-за Зеленского
Британский политик Джордж Гэллоуэй заявил на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский не сможет избежать ответственности за коррупционный скандал на... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T06:23+0300
2025-11-24T06:23+0300
в мире
украина
сша
великобритания
владимир зеленский
набу
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Британский политик Джордж Гэллоуэй заявил на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский не сможет избежать ответственности за коррупционный скандал на Украине. "Кража такого масштаба не сойдет Зеленскому с рук. Возможно, уже сейчас кто-то думает о том, как привлечь его к ответственности", — отметил Гэллоуэй. Он также обвинил западные правительства в содействии разграблению миллиардов долларов, посредством отправки их на Украину без должного контроля. "Попробуйте представить 45 миллиардов долларов. Именно столько было выделено вашим правительством — если вы живете в США, Великобритании, Франции или Германии или любой другой стране Евросоюза и за его пределами — ваше правительство выделило 45 миллиардов долларов, которые были украдены Зеленским, его семьей и его ближайшими соратниками", — обратился политик к аудитории. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило 10 ноября о проведении крупной спецоперации в энергетическом секторе и опубликовало фотографии с сумками, полными иностранной валюты, найденными в ходе рейда. По информации депутата Ярослава Железняка, следственные действия велись у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который уже успел покинуть страну. Позднее НАБУ опубликовало отрывки из аудиозаписей, связанных с коррупцией в энергетической сфере, в которых участвуют лица, идентифицированные как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — сотрудник "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. Одиннадцатого ноября НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам, причастным к коррупционным схемам в энергетике, включая Миндича. В их число также попал экс-вице-премьер Украины Алексей Чернышов. 13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. 19 ноября Верховная рада приняла решение освободить Галущенко от должности министра юстиции, а Светлану Гринчук — с поста министра энергетики.
украина
сша
великобритания
в мире, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, набу, ес
В мире, УКРАИНА, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Зеленский, НАБУ, ЕС
06:23 24.11.2025
 
"С рук не сойдет": в Британии вышли из себя из-за Зеленского

Политик Гэллоуэй заявил, что Зеленскому не удастся избежать ответственности за коррупцию

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Британский политик Джордж Гэллоуэй заявил на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский не сможет избежать ответственности за коррупционный скандал на Украине.
"Кража такого масштаба не сойдет Зеленскому с рук. Возможно, уже сейчас кто-то думает о том, как привлечь его к ответственности", — отметил Гэллоуэй.
Он также обвинил западные правительства в содействии разграблению миллиардов долларов, посредством отправки их на Украину без должного контроля.
"Попробуйте представить 45 миллиардов долларов. Именно столько было выделено вашим правительством — если вы живете в США, Великобритании, Франции или Германии или любой другой стране Евросоюза и за его пределами — ваше правительство выделило 45 миллиардов долларов, которые были украдены Зеленским, его семьей и его ближайшими соратниками", — обратился политик к аудитории.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило 10 ноября о проведении крупной спецоперации в энергетическом секторе и опубликовало фотографии с сумками, полными иностранной валюты, найденными в ходе рейда. По информации депутата Ярослава Железняка, следственные действия велись у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который уже успел покинуть страну. Позднее НАБУ опубликовало отрывки из аудиозаписей, связанных с коррупцией в энергетической сфере, в которых участвуют лица, идентифицированные как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — сотрудник "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Одиннадцатого ноября НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам, причастным к коррупционным схемам в энергетике, включая Миндича. В их число также попал экс-вице-премьер Украины Алексей Чернышов. 13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. 19 ноября Верховная рада приняла решение освободить Галущенко от должности министра юстиции, а Светлану Гринчук — с поста министра энергетики.
 
В мире УКРАИНА США ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Владимир Зеленский НАБУ ЕС
 
 
