"На кусочки": на Западе рассказали о серьезном ударе по Зеленскому

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский полностью потерял свою популярность на фоне коррупционного | 24.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский полностью потерял свою популярность на фоне коррупционного скандала на Украине. "На Украине его популярность сейчас полностью разлетелась на кусочки", — отметил эксперт. На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что рейтинг Зеленского резко упал. По его словам, согласно данным закрытых опросов, уровень доверия к Зеленскому снизился до 20 процентов. Полномочия главы киевского режима закончились 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение выборов на данный момент невозможно. В феврале Дональд Трамп, бывший президент США, назвал Зеленского "диктатором без выборов" и утверждал, что его популярность упала до четырех процентов.

