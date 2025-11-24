https://1prime.ru/20251124/zelenskiy-864853993.html
"На кусочки": на Западе рассказали о серьезном ударе по Зеленскому
"На кусочки": на Западе рассказали о серьезном ударе по Зеленскому - 24.11.2025
"На кусочки": на Западе рассказали о серьезном ударе по Зеленскому
Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский полностью потерял свою популярность на фоне коррупционного
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский полностью потерял свою популярность на фоне коррупционного скандала на Украине. "На Украине его популярность сейчас полностью разлетелась на кусочки", — отметил эксперт. На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что рейтинг Зеленского резко упал. По его словам, согласно данным закрытых опросов, уровень доверия к Зеленскому снизился до 20 процентов. Полномочия главы киевского режима закончились 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение выборов на данный момент невозможно. В феврале Дональд Трамп, бывший президент США, назвал Зеленского "диктатором без выборов" и утверждал, что его популярность упала до четырех процентов.
"На кусочки": на Западе рассказали о серьезном ударе по Зеленскому
Меркурис: Зеленский полностью растерял свой рейтинг