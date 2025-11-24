Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На кусочки": на Западе рассказали о серьезном ударе по Зеленскому - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251124/zelenskiy-864853993.html
"На кусочки": на Западе рассказали о серьезном ударе по Зеленскому
"На кусочки": на Западе рассказали о серьезном ударе по Зеленскому - 24.11.2025, ПРАЙМ
"На кусочки": на Западе рассказали о серьезном ударе по Зеленскому
Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский полностью потерял свою популярность на фоне коррупционного | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T07:39+0300
2025-11-24T07:39+0300
в мире
украина
запад
сша
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский полностью потерял свою популярность на фоне коррупционного скандала на Украине. "На Украине его популярность сейчас полностью разлетелась на кусочки", — отметил эксперт. На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что рейтинг Зеленского резко упал. По его словам, согласно данным закрытых опросов, уровень доверия к Зеленскому снизился до 20 процентов. Полномочия главы киевского режима закончились 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение выборов на данный момент невозможно. В феврале Дональд Трамп, бывший президент США, назвал Зеленского "диктатором без выборов" и утверждал, что его популярность упала до четырех процентов.
украина
запад
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_324d5db6790221a49a9817bcfe38272f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, запад, сша, владимир зеленский
В мире, УКРАИНА, ЗАПАД, США, Владимир Зеленский
07:39 24.11.2025
 
"На кусочки": на Западе рассказали о серьезном ударе по Зеленскому

Меркурис: Зеленский полностью растерял свой рейтинг

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский полностью потерял свою популярность на фоне коррупционного скандала на Украине.
"На Украине его популярность сейчас полностью разлетелась на кусочки", — отметил эксперт.
На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что рейтинг Зеленского резко упал. По его словам, согласно данным закрытых опросов, уровень доверия к Зеленскому снизился до 20 процентов.
Полномочия главы киевского режима закончились 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение выборов на данный момент невозможно. В феврале Дональд Трамп, бывший президент США, назвал Зеленского "диктатором без выборов" и утверждал, что его популярность упала до четырех процентов.
 
В миреУКРАИНАЗАПАДСШАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала