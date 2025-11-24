https://1prime.ru/20251124/zhile-864863119.html
Эксперт назвал главную угрозу для российского рынка жилья
Эксперт назвал главную угрозу для российского рынка жилья - 24.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал главную угрозу для российского рынка жилья
Главная угроза для российского рынка жилья - высокие ставки проектного финансирования, заявил журналистам руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T11:40+0300
2025-11-24T11:40+0300
2025-11-24T12:13+0300
экономика
недвижимость
финансы
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569823_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ce360832614bd66bf40c3e3bfb9e959.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Главная угроза для российского рынка жилья - высокие ставки проектного финансирования, заявил журналистам руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг."Наибольшей угрозой для рынка является то, что порядка 25% от объемов проектного финансирования застройщики вынуждены оплачивать по ставке выше 16%, 15% – по ставке выше 20%. Такой уровень ставок ни один проект, за исключением строительства элитного жилья и жилья бизнес-класса, не выдерживает", - сказал он.Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин добавил, что в настоящее время уровень покрытия счетами эскроу кредитов проектного финансирования составляет около 70%, тогда как в прошлом году показатель был примерно 77%.
https://1prime.ru/20251124/tseny--864861302.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569823_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90932aa9ef2cc6b728d2fbddbcdc93b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, финансы, дом.рф
Экономика, Недвижимость, Финансы, Дом.РФ
Эксперт назвал главную угрозу для российского рынка жилья
Гольдберг: высокие ставки проектного финансирования угрожают рынку жилья
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Главная угроза для российского рынка жилья - высокие ставки проектного финансирования, заявил журналистам руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
"Наибольшей угрозой для рынка является то, что порядка 25% от объемов проектного финансирования застройщики вынуждены оплачивать по ставке выше 16%, 15% – по ставке выше 20%. Такой уровень ставок ни один проект, за исключением строительства элитного жилья и жилья бизнес-класса, не выдерживает", - сказал он.
Замглавы Минстроя РФ
Никита Стасишин добавил, что в настоящее время уровень покрытия счетами эскроу кредитов проектного финансирования составляет около 70%, тогда как в прошлом году показатель был примерно 77%.
Аналитик предупредил о росте цен на первичном рынке жилья в России