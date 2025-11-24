https://1prime.ru/20251124/zhile-864863119.html

Эксперт назвал главную угрозу для российского рынка жилья

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Главная угроза для российского рынка жилья - высокие ставки проектного финансирования, заявил журналистам руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг."Наибольшей угрозой для рынка является то, что порядка 25% от объемов проектного финансирования застройщики вынуждены оплачивать по ставке выше 16%, 15% – по ставке выше 20%. Такой уровень ставок ни один проект, за исключением строительства элитного жилья и жилья бизнес-класса, не выдерживает", - сказал он.Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин добавил, что в настоящее время уровень покрытия счетами эскроу кредитов проектного финансирования составляет около 70%, тогда как в прошлом году показатель был примерно 77%.

